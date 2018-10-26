Качеству — особое внимание

Вениамин Кондратьев провел встречу с новым руководителем Управления Роспотребнадзора по краю Марией Потемкиной. Губернатор обсудил с главой ведомства основные задачи, которые предстоит решать совместно с федеральной службой.

Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край является третьим регионом по численности населения в стране и вопросам качества продукции необходимо уделять особое внимание.

— Рынок сбыта у нас огромный не только для качественных товаров, но и, к сожалению, для тех, кто хочет привезти сюда продукцию, не соответствующую требованиям законодательства,— подчеркнул губернатор. — Нужно работать на предупреждение таких ситуаций, защищать потребителя. Это необходимо, чтобы Кубань оставалась стабильным регионом, комфортным для жизни.

Кроме того, глава края обратил внимание на важность постоянного контроля качества санаторно-курортных услуг, особенно когда речь идет о детском отдыхе. На Кубани в этом году поправили здоровье около 730 тысяч школьников. За время летней кампании удалось избежать серьезных инцидентов, в том числе благодаря деятельности Роспотребнадзора.

Мария Потемкина заверила, что работу на таком же высоком уровне выстроят и в дальнейшем.

— Будем бороться с фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной продукцией,— отметила глава краевого Роспотребнадзора,— обеспечивать уровень оздоровления для гостей, которые приезжают из многочисленных субъектов страны.

Мария Потемкина назначена руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю 28 сентября 2018 года.

Имеет высшее медицинское образование по специальности «медико-профилактическое дело».

С 2011 года работала начальником отдела организации деятельности службы управления, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора в регионе.