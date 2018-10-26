Показатель развития животноводства

Главная животноводческая выставка юга России открылась в кубанской столице. Вторая выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства «ФермаЭкспо» проходит в ВКК «Экспоград Юг».

На мероприятие заявлено более 130 участников. Это российские и иностранные производители и поставщики оборудования, кормов и ветеринарных препаратов, а также оборудования и материалов для хранения и переработки продукции животноводства и птицеводства. Экспозиционная площадь выставки — порядка 4 тыс. кв. метров.

Открытие выставки «ФермаЭкспо» посетил заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка, который поприветствовал участников выставки от имени Вениамина Кондратьева и ознакомился с ее экспозицией.

— Животноводство — это приоритетное направление в развитии агропромышленного комплекса края. Наш регион производит треть животноводческой продукции в ЮФО. По отдельным направлениям отрасли мы в числе лидеров в общероссийском зачете. Сегодня важно не просто сохранить эти позиции — необходимо улучшить их. И те технологии, которые мы видим на этой выставке, дают уверенность, что отрасль будет и дальше расти,— отметил на открытии Андрей Коробка.

Сегодня Кубань находится на четвертом месте в стране по производству мяса и яиц в хозяйствах всех категорий, а по валовому надою молока поднялась с четвертой строчки на третью. При этом по молоку край стабильно удерживает второе место в России.

Вице-губернатор пожелал участникам и организаторам мероприятия плодотворной работы и взаимовыгодных контрактов.

Выставка будет работать с 24 по 26 октября. В ее рамках проходят круглые столы и конференции по вопросам животноводства, а также мастер-классы для представителей отрасли.