Подтверждение конкурентных преимуществ

Краснодарский край занял пятое место в рейтинге конкурентоспособности регионов.

— Наш край обладает серьезными конкурентными преимуществами, главное из которых, конечно, выгодное географическое положение. Но мы не принимаем это как данность, а прикладываем немало усилий для сохранения, поддержания экологического равновесия, безопасности и привлекательности,— подчеркнул вице-губернатор края Игорь Галась.

Оценки конкурентоспособности субъектов страны озвучили эксперты консорциума «Леонтьевский центр — AV Group» на круглом столе «Лучшие практики стимулирования развития и повышения конкурентоспособности регионов», прошедшего в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего».

Первое место заняла Москва, на втором месте расположился Санкт-Петербург, далее Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область и Красноярский край.

В рамках форума спикеры обсудили систему реализации нового майского указа и в завершение дали представителям регионов советы по встраиванию в новую систему управления достижения национальных целей.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что регионы должны иметь собственные стратегии развития, не всегда совпадающие с федеральными стратегией и показателями.

Напомним: стратегия региона находится на стадии придания ей статуса краевого закона. Ее отдельные планы и приоритеты Игорь Галась озвучил в своем выступлении в рамках дискуссии, посвященной сотрудничеству в регионе Черного моря.

Как отметил вице-губернатор, Кубань заинтересована в том, чтобы разумное, рациональное использование такого ресурса, как Черное море, приводило к экономическим дивидендам для всех стран Черноморского бассейна.

— В год экспорт региона составляет около 7 млрд долларов, причем несырьевой и неэнергетический — около 3 млрд. В основном это пшеница. Мы бы хотели поменять структуру экспорта, сместив акценты на переработку. Поэтому в рамках стратегии планируем проекты развития припортовых промышленных предприятий, в частности на Таманском полуострове,— сообщил Игорь Галась.

В завершение он подчеркнул, что в свете важной роли Черного моря для целого ряда стран необходимо налаживать сотрудничество, прежде всего — в вопросах сохранения ресурсов моря и его экологии.

Ранее стало известно, что кредитному рейтингу Краснодарского края присвоен стабильный прогноз.