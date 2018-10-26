Курс на инновации и сохранение природных богатств

На этой неделе состоялось очередное 14-е пленарное заседание Законодательного Собрания Краснодарского края. Его провел спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

В тренде промышленные технопарки

В числе первых вопросов, рассмотренных депутатами, стало внесение изменений в краевой закон «О промышленной политике в Краснодарском крае». Они были приняты в первом чтении. Согласно вносимым поправкам расширяется ряд полномочий исполнительных органов власти края в сфере промышленной политики, в том числе по содействию в создании и развитии промышленных технопарков.

Информацию по данному законопроекту на сессии представил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов.

— Насколько внимательное отношение к развитию промышленности в крае, видно по динамике: сколько законопроектов, сколько нормативных правовых актов мы принимаем в этой сфере. Когда мы работали над данным законопроектом, губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев отметил, что создание сети промышленных парков — важнейшее направление в промышленной политике Кубани. На реализацию этой задачи направлено уже много усилий. Сегодняшнее принятие данного закона — еще один шаг в выстраивании целенаправленной промышленной политики на территории Краснодарского края,— сказал председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

По словам спикера ЗСК, развитие отрасли промышленности — один из приоритетов экономической политики органов региональной власти.

— Сейчас в правовое поле вводится положение о совместной работе обеих ветвей государственной власти по обеспечению деятельности технопарков. Присвоение статуса технопарка будет теперь оформляться законодательной инициативой губернатора Краснодарского края и принятием постановления Законодательного Собрания. Такая схема указывает на то, какую высокую значимость органы государственной власти края придают процессу создания технопарков,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

В ходе обсуждения вопроса на сессии депутат ЗСК Павел Соколенко выступил с предложением перепрофилировать в промышленный парк закрывающуюся игорную зону «Азов-Сити». Председатель ЗСК Юрий Бурлачко дал поручение коллегам изучить такую возможность.

— В этой зоне многое было сделано, созданы рабочие места, которые не хотелось бы терять. Предложение интересное, давайте проработаем этот вопрос, в том числе вместе с органами исполнительной власти,— сказал Юрий Бурлачко.

— Мы последовательно совершенствуем законодательство в области промышленной политики. И сегодня вводим новое понятие — промышленные технопарки. Как вы знаете, на федеральном уровне предусмотрены значительные меры их поддержки при ряде министерств. Мы также наделили краевой Департамент промышленной политики полномочиями, которые позволят ему осуществлять соответствующую поддержку промышленных технопарков и предоставлять возможности тем, кто открывает их, по получению субсидий, налоговых льгот и в целом по созданию таких зон. Самая основная наша задача — вместе с предприятиями, предпринимательским сообществом запустить процесс создания технопарков. Сегодня мы работаем еще над одним законопроектом, который хотим вынести на рассмотрение следующей сессии ЗСК,— закрепить за Департаментом инвестиций Краснодарского края полномочия в сфере развития именно инновационных технопарков, которые мы также будем развивать на территории Краснодарского края,— прокомментировал для журналистов принятие изменений в закон «О промышленной политике в Краснодарском крае» в первом чтении вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов.

В регионе в настоящее время создается два промышленных парка. Еще два уже действуют. Такие парки привлекают инвесторов тем, что на их территории создается единая инфраструктура для ведения бизнеса.

От создания реестра к мерам поддержки

Депутаты внесли изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», которыми предусмотрено создание реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Создание реестра, учет и классификация субъектов предпринимательского сообщества — это основа, на которой можно строить продуманную государственную политику в этой области. Как минимум это база для определения возможных мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,— считает спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По оценке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, в 2017 году в сферу малого предпринимательства вовлечено более 820 тысяч человек. Зарегистрировано свыше 322 тысяч субъектов МСП, их оборот составил 2,6 млрд рублей.

Цели и первоочередные задачи Новокубанского района

На сессии после выступления главы администрации Новокубанского района Александра Гомодина депутаты приняли постановление «О мерах, принимаемых органами местного самоуправления в Новокубанском районе по социально-экономическому развитию территорий в рамках реализации положений Указа Президента РФ „О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”».

— Мы ввели в практику проведение Дней муниципальных образований в Законодательном Собрании Краснодарского края через отработку проблем, она уже не новая. Почти месяц комитеты отработали непосредственно в Новокубанском районе. Буквально на прошлой неделе мы провели заседание круглого стола с представителями администрации района и Совета муниципального образования,— рассказал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК отметил, что рассматриваемое постановление стало итогом проведенной работы.

Выступая перед депутатами, глава администрации Новокубанского района Александр Гомодин отметил, что все те проблемы, которые были выявлены, сейчас решаются.

— Благодарю депутатов за поддержку. Уверен, что все положения указа президента в Новокубанском районе будут исполнены,— заверил он.

В Новокубанском районе ставят перед собой амбициозные задачи, и среди них увеличение производительности труда не ниже пяти процентов в год, увеличение инвестиций до уровня, когда каждое второе предприятие в течение года сможет осуществлять технологические изменения, развитие малого предпринимательства (к 2024 году доля граждан, работающих в малом и среднем бизнесе, должна вырасти с 22 до 35 процентов, а вклад малого предпринимательства в ВРП района должен составить 40 процентов).

— Работа ведется. Достижения есть, и мы их поддержим. Теперь необходимо, чтобы новая форма развития района наполнилась и новым содержанием,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Защитить лес

Много внимания на 14-й сессии депутаты уделили и вопросу развития лесного хозяйства на территории Кубани. О сложившейся на данный момент ситуации в отрасли им доложил министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин.

Лес сегодня занимает 22,5 процента общей территории нашего региона. Опасения специалистов связаны с сокращением «зеленых легких» Кубани. Происходит это в первую очередь из-за вспыхивающих пожаров, незаконной рубки, неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов. Свою лепту в уничтожение лесов вносят и вредители: самшитовая огневка, дубовая кружевница и каштановая орехотворка. Общеизвестно, что на Кубани подверглись уничтожению реликтовые самшитовые леса. На грани исчезновения и каштаны. Также, по словам Сергея Еремина, остро в крае стоит вопрос с сохранением дуба. С учетом сложившихся неблагоприятных факторов существует угроза исчезновения в Краснодарском крае этого вида деревьев уже через два года. Изменить ситуацию к лучшему могут спецпрепараты против вредителей (производятся они в Новосибирске). Но существуют проблемы с их приобретением вследствие отсутствия финансирования из федерального центра.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания края Николай Гриценко, комментируя выступление министра природных ресурсов, отметил, что имеющиеся проблемы с сохранением лесного фонда могут напрямую сказаться и на состоянии и популяции животного мира.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что при решении существующих проблем крайне важна оперативность.

— Медлить с урегулированием ситуации нельзя — необходимо решать вопросы, подключая сенаторов и депутатов Госдумы. Потому что лес — это наше самое главное достояние,— сказал спикер кубанского парламента.

Компенсировать потери лесного фонда и увеличить его площадь была призвана утвержденная несколько лет назад в рамках государственной программы Краснодарского края по охране окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов подпрограмма «Леса Кубани». В ходе ее реализации проводится восстановление произрастающих в крае древесных культур. Однако в последние два года в данном направлении наблюдается снижение объемов работ, связано это с сокращением предоставляемых из федерального бюджета субвенций. Большие надежды в регионе в плане выращивания посадочного материала для всех лесных зон Кубани возлагаются сейчас на Белореченский питомник. Восстанавливают его как раз в рамках краевой госпрограммы.

Важную роль в сохранении леса в регионе играет, по мнению законодателей, и предупреждение пожаров.

По итогам обсуждения постановления о развитии лесного хозяйства на территории Краснодарского края кубанские парламентарии рекомендовали Министерству финансов края рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании на следующий год Краевого лесопожарного центра и Государственного бюджетного учреждения «Управление „Краснодарлес”». В принятом постановлении ЗСК поставлены также задачи перед региональным Министерством природных ресурсов. Среди них усиление работы по выявлению фактов нарушения лесного законодательства, организация ежегодных посевов семян в Белореченском питомнике, а также создание плантаций самшита колхидского для восстановления популяции данного вида в Краснодарском крае. Органам местного самоуправления депутаты кубанского парламента порекомендовали проводить мероприятия по противопожарной профилактике. Профильный комитет ЗСК совместно с краевым Минприроды должен подготовить проект обращения в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой ускорить подбор, испытание средств и разработку технологий их применения для уничтожения и подавления численности инвазивных вредителей в лесах.

На 14-м пленарном заседании ЗСК принят целый ряд изменений в краевое законодательство в целях его приведения в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Петра ЯНЕЛЯ