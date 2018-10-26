Ради комфортной жизни краснодарцев

На шестьдесят второй сессии городской Думы Краснодара народные избранники рассмотрели более двадцати пяти вопросов, которые касались важнейших сфер муниципальной жизни. Парламентарии приняли поправки и дополнения в местный бюджет, внесли изменения в генеральный план города, утвердили схемы размещения рекламных конструкций.

На заседании, которое провела председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, присутствовал мэр краевого центра Евгений Первышов.

Одними из первых депутаты утвердили изменения в местный бюджет. По словам директора Департамента финансов Николая Лебедева, доходная и расходная части бюджета на 2018 год увеличены на 74 млн 576 тысяч рублей. Средства распределены по расходным статьям. Пятнадцать миллионов 663 тысячи рублей — субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования. Один миллион 117 тысяч рублей — на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. Три миллиона 863 тысячи рублей — субвенции на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации.

На организацию оказаний медицинской помощи запланировано 7 млн 182 тысячи рублей. На предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными препаратами — 10 млн рублей. На ежемесячную выплату денежных средств на поддержание детей-сирот предусмотрено 9 млн 824 тысячи рублей. На выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям,— 5 млн 328 тысяч рублей. На выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам,— 165 тысяч рублей. Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Краснодарского края составили 19 млн рублей; на реализацию мероприятий по обеспечению молодых семей жильем — 1 млн 152 тысячи рублей.

Дефицит местного бюджета на 2018 год, согласно проекту решения, остался без изменений и составил 1 млрд 043 млн рублей.

Народные избранники утвердили отчет председателя избирательной комиссии Олега Смирнова о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов.

Проголосовали за внесение изменений в решение городской Думы Краснодара об утверждении схем размещения рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Указанным проектом решения в целях пополнения доходной части местного бюджета предполагается включение новых мест размещения рекламных конструкций. Схемы размещения стел уже разработаны и согласованы с Департаментом по архитектуре и градостроительству.

Приняли решение об исключении Управления здравоохранения Краснодара из структуры городской администрации. Это связано с завершением процесса передачи муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края. По словам начальника Управления здравоохранения Екатерины Устиновой, передача муниципальных медицинских организаций в ведение краевого Минздрава находится в завершающей стадии. И так как полномочия полностью переходят на краевой уровень, надобность в такой структуре, как городское управление, отпадает. Соответственно, утратили силу и некоторые решения городской Думы, касающиеся деятельности Управления здравоохранения.

Из первых уст

Вера Галушко:

— На 62-м заседании городской Думы депутаты рассмотрели 27 вопросов. Четыре вопроса были сняты, так как их необходимо дорабатывать. На следующем заседании будем рассматривать их с учетом проведения парламентских слушаний и обсуждения с общественностью. Внесли поправку в ранее принятое решение о местном бюджете, дополнив его доходную часть на 74 миллиона — это субсидии и субвенции, полученные из краевого бюджета.

Приняли поправку в программу по приватизации объектов муниципальной собственности, определили начальную цену этих объектов. Речь идет о подвалах, на содержание которых мы тратим большие средства из местного бюджета. Вырученные от продажи средства пойдут в местный бюджет.

Рассмотрели и внесли поправки в ранее принятую Программу по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы, дополнив ее новыми мероприятиями. Средства на них появились за счет экономии, полученной в результате торгов.

Также внесли ряд изменений в генеральный план: они касаются дальнейшего развития производственной базы, строительства детских дошкольных учреждений.

Приняли решения о наименовании бульвара именем адмирала Ушакова, об установке памятной мемориальной доски в честь легендарной личности — Михаила Петровича Шемякина. Этот человек награжден десятью орденами, в том числе шестью орденами Красного Знамени. Одиннадцатого ноября ему исполнилось бы 110 лет со дня рождения. Мемориальная доска будет открыта на том здании, где он раньше жил. Согласие собственника на это мы получили.

Рассмотрели вопрос, по сути, о ликвидации в структуре муниципального образования Управления здравоохранения. Связано это с тем, что все объекты здравоохранения мы передали на региональный уровень.

Все вопросы, которые мы рассмотрели, конечно же, очень важны и касаются социально-экономического развития нашего города.

Виктор Тимофеев, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— Традиционно на заседании Думы депутаты внесли поправки в Программу по выполнению наказов избирателей, перераспределив дополнительные средства, сэкономленные при проведении торгов. На сегодняшний день программа выполнена практически на 78 процентов. В ближайшее время будет завершено строительство еще нескольких спортивных и детских площадок.

Сегодня мы внесли несколько поправок в генеральный план Краснодара. Изменили функциональное зонирование земельного участка в поселке Индустриальный — с зоны малоэтажной жилой застройки на производственную зону. С этой инициативой обратился в администрацию города предприниматель, который планирует развивать на этой территории производство, создавая там новые рабочие места. Изменили зонирование в отношении земельного участка по улице 40 Лет Победы, 33. Надеюсь, расположенное на этом участке здание будет наконец-то достроено и введено в эксплуатацию.

Внесли изменения в Правила землепользования и застройки в отношении земельных участков по улице Московской, 112 и 112/1. Здесь будет построен детский сад на 120 мест. Еще один земельный участок — по улице Старокубанской будет передан в муниципальную собственность для последующего строительства на этой территории детского сада. На сегодняшний день уже начата процедура корректировки производственных программ ресурсоснабжающих организаций для дальнейшего обеспечения этой площадки и в том числе детского сада всеми необходимыми коммуникациями.

Галина Ермакова, заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— По распоряжению губернатора Краснодарского края мы передаем полностью весь имущественный комплекс Управления здравоохранения города в ведомство Министерства здравоохранения Краснодарского края. Все лечебно-профилактические учреждения с 2019 года будут находиться в структуре Министерства здравоохранения региона. Ответственность с муниципалитета, депутатского корпуса за предоставление качественных услуг не снимается. Мы по-прежнему будем держать на контроле ситуацию в медицинской сфере, по возможности способствовать качественной работе ЛПУ. Поликлиники будут работать в том же режиме, только в качестве не муниципальных, а государственных учреждений города Краснодара.

На жителях краевого центра это никак не отразится — они по-прежнему будут получать качественную, квалифицированную, полноценную медицинскую помощь.

Зорик Садоян, председатель комитета по вопросам местного самоуправления:

— Сегодня мы приняли решение об установке мемориальной доски Михаилу Шемякину. Михаил Петрович — участник Гражданской и Великой Отечественной войны, кадровый военный, прослуживший в армии более 38 лет. Он награжден орденом Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды. Мемориальная доска будет установлена на доме по улице Коммунаров, 203, где после отставки, вплоть до своей смерти в 1977 году, жил Михаил Петрович.

Мы приняли решение об установке памятного знака на месте закладки Аллеи Русского географического общества, расположенной около Дворца спорта «Олимп». Аллея была заложена в честь 73-й годовщины Великой Победы 7 мая этого года.

Также по решению городской Думы зеленая зона, расположенная в районе улицы имени Кирилла Россинского в Прикубанском округе, будет называться бульваром имени Ушакова. Федор Ушаков — непобедимый адмирал. За всю свою карьеру флотоводец не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля! Краснодарцы, безусловно, должны знать историю своей страны, знать имена героев и их заслуги.

Протяженность бульвара составит около восьмисот метров. Половина бульвара уже благоустроена: убраны аварийные деревья, сделаны пешеходные дорожки, установлены лавочки, сделано освещение. Новую зеленую зону застройщик компания «Инсити» обустраивает за свой счет.

Дмитрий Коломиец, председатель комитета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма:

— Нашим комитетом был подготовлен и представлен для утверждения проект обращения на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с просьбой передать в муниципальную собственность Краснодара 13/50 доли Дворца спорта «Олимп». Этот спортивный комплекс, расположенный на территории парка имени 30-летия Победы, был введен в эксплуатацию в 2005 году. Тогда же соглашением были определены доли в праве общей долевой собственности субъекта: 13/50 — Краснодарского края и 37/50 — Краснодара.

Собственник, то есть участник долевой собственности, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Однако все расходы по содержанию и сохранению здания спорткомплекса все эти годы вынужденно несет исключительно город. В настоящее время здание спортивного комплекса нуждается в капитальном ремонте, что требует значительных затрат. Переговоры о совместном финансировании расходов ведутся безрезультатно. Единственный выход в сложившейся ситуации — это безвозмездная передача доли Краснодарского края в муниципальную собственность.

При передаче 13/50 доли муниципалитету край не теряет ничего: Краснодар выполняет столичные функции, и все краевые мероприятия по-прежнему будут проводиться в «Олимпе».

Алексей Тыщенко, заместитель председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности:

— На заседании депутаты приняли решение о включении в реестр муниципальной собственности, подлежащей реализации, еще одного объекта — подвального помещения по адресу: улица имени Бершанской, 55, общей площадью порядка семидесяти квадратных метров, которое в настоящее время не используется. Также мы определили начальную стоимость этого объекта. Депутаты отталкивались от независимой оценки, произведенной Кубанской оценочной компанией, и в случае реализации объекта бюджет города получит не менее 912 тысяч рублей.