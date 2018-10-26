Участие прокуратуры края в региональном правотворчестве

В настоящее время у прокуратуры края с Законодательным Собранием края и с исполнительными органами государственной власти края сложилось конструктивное взаимодействие по обеспечению законности принимаемых региональных нормативных правовых актов.

Как показывает практика, действие незаконной нормы даже в течение непродолжительного времени способно принести огромный вред гражданам и в целом обществу, создать условия для злоупотребления чиновников, поэтому наши усилия сосредоточены на осуществлении превентивной работы.

В 2017 году прокуратурой края изучено более 1800 проектов, что позволило предотвратить принятие 203 незаконных нормативных актов органов государственной власти края.

В текущем году изучено уже свыше 1500 проектов нормативных правовых актов, к каждому восьмому высказаны замечания.

Своевременно выявленные прокуратурой края нарушения федерального законодательства позволили избежать принятия противоречащих федеральному законодательству актов.

Так, по результатам рассмотрения заключения прокуратуры края прекращена работа над проектом приказа Департамента информатизации и связи края, предусматривающим возможность оказания многофункциональными центрами края услуг для извлечения прибыли, не относящихся к их целям (планировалось оказание более 70 платных услуг стоимостью до 150 тыс. рублей).

На основании отрицательного заключения прокуратуры края внесены соответствующие изменения в проект закона края «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Краснодарском крае на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», направленные на установление границ территорий, в пределах которых действовали запреты на продажу и употребление алкогольной продукции (стадион «Фишт», фан-зоны для болельщиков чемпионата, тренировочные площадки), а также на уточнение особенности реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг FIFA для розничной продажи и потребления алкогольной продукции.

В целях обсуждения разработанных законопроектов работники прокуратуры края принимают активное участие в заседаниях комитетов и рабочих групп, проводимых Законодательным Собранием.

В истекшем периоде работники прокуратуры края обеспечили официальное представительство прокуратуры края на восьми заседаниях законодательного органа края, а также более чем в 30 рабочих группах, комитетах и комиссиях, проводившихся им по вопросам принятия проектов нормативных правовых актов, в том числе в парламентских слушаниях по проекту закона Краснодарского края «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края».

Прокурор края наделен правом законодательной инициативы, что способствует устранению пробелов и противоречий в региональной нормативно-правовой базе, укреплению законности в отдельных сферах общественных отношений.

Так, в 2017 году инициированы изменения в Закон края «О порядке организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Краснодарского края», предусматривающие совершенствование отношений, связанных с осуществлением регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в том числе расширение полномочий органов власти в указанной сфере.

В текущем году прокурор края, используя право законодательной инициативы, внес в Законодательное Собрание края проект закона Краснодарского края «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Краснодарском крае», направленный на устранение законодательной неурегулированности порядка и условий осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти края и органам местного самоуправления муниципальных образований в крае (единогласно принят депутатами в первом чтении).

По проводимому мониторингу федеральных законов, указов президента Российской Федерации и постановлений правительства Российской Федерации прокуратурой направляются предложения в органы государственной власти о необходимости принятия, изменения либо дополнения региональных актов.

Так, в течение двух лет по предложениям прокуратуры края без принятия мер прокурорского реагирования путем внесения предложений об изменении, дополнении, отмене нормативных правовых актов приведено в соответствие с федеральным законодательством 840 нормативных правовых актов, в том числе приняты: Закон края «О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края»; постановления главы администрации (губернатора) края «Об утверждении Порядка ведения реестра операторов курортного сбора и перечня сведений, содержащихся в нем»; «Об утверждении Порядка и сроков представления министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края проекта ежегодного отчета о ходе эксперимента на территории Краснодарского края» и другие.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, внесенных в 2017—2018 годах, приведено в соответствие с изменениями федерального законодательства более 80 нормативных правовых актов органов государственной власти края в сфере законодательства о государственной гражданской службе, противодействии коррупции, осуществлении государственного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг, жилищного законодательства, в области долевого строительства и градостроительного законодательства, обращений граждан.

Так, прокуратурой края опротестовывались приказы Департамента по архитектуре и градостроительству края, регламентирующие выдачу разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, положения которых в нарушение градостроительного законодательства Российской Федерации предусматривали необходимость предоставления получателями услуг излишних документов, а также содержали коррупциогенные факторы, выразившиеся в неопределенных, трудновыполнимых и (или) обременительных требованиях к гражданам и организациям.

Кроме того, актуальные вопросы, проблемы и пути их разрешения в сфере регионального правотворчества ежемесячно рассматриваются на заседаниях межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители прокуратуры, Законодательного Собрания, администрации края, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, управления Министерства юстиции России.

Поскольку обеспечение законности нормативных правовых актов является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности, работа прокуратуры края по формированию совершенной системы правовых актов, обеспечивающих надлежащий уровень правового регулирования общественных отношений на территории края, и впредь будет продолжена.

Любовь ШЕНГЕЛИЯ, старший помощник прокурора края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, старший советник юстиции