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ФСС запустил компонент «Открытый контракт»

Пятница, 26 октября 2018 08:38
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ФСС запустил компонент «Открытый контракт»

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) закупает средства для реабилитации людей, получивших инвалидность вследствие тяжелого заболевания или несчастного случая на производстве: протезы, кресла-коляски, слуховые аппараты, трости и опоры, абсорбирующее белье и т. д., а также путевки для санаторно-курортного лечения льготников, прочие медицинские и социальные услуги.

Госзакупки — важная статья расходов в ФСС РФ. На средства федерального бюджета закупаются товары, работы, услуги, начиная с изделий для льготной категории граждан, например протезов и тростей, и заканчивая креслами-колясками и автомобилями для пострадавших на производстве. Все это ФСС РФ закупает в пределах сумм, которые ему выделяются из федерального бюджета.

Теперь информация об этих закупках заблаговременно размещается на открытом бесплатном ресурсе в Интернете — ok.fss.ru, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн руб. Таким образом, еще до того, как извещение о предстоящем госконтракте будет опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и начнет осуществляться, любой посетитель портала может ознакомиться с предметами, начальными (максимальными) ценами, способами осуществления и текущими статусами конкретных закупок, изучить требования к товару или услуге, поставщикам, условия и сроки закупки.

Компонент «Открытый контракт» создан для того, чтобы сделать процедуру госзакупок максимально ясной и открытой. Новые информационные технологии позволяют реализовать главные принципы современной контрактной системы в сфере закупок: конкуренцию, открытость, гласность и прозрачность на пути движения денежных средств, ведь это деньги работодателей.

В 2018 году Государственным учреждением — Краснодарским региональным отделением ФСС РФ (региональное отделение) на закупку технических средств реабилитации направлено почти 1,5 млрд рублей, заключено более 90 контрактов, где начальная (максимальная) цена превышает 1 млн рублей. Закупочные процедуры размещаются на сайте zakupki.gov.ru, контракты заключаются с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), предложившими наименьшую цену. Закупленные для льготной категории граждан средства реабилитации проходят экспертизу на соответствие заявленным характеристикам в техническом задании контракта.

Новый проект «Открытый контракт» позволит узнать о предметах будущих и текущих госзакупок, начальных (максимальных) ценах, способах приобретения и статусах конкретных закупок, а также о результатах общественного обсуждения закупочной деятельности ФСС РФ. Любой посетитель портала может ознакомиться с данными, изучить требования к товару или услуге, поставщикам, условия и сроки закупки и, если обнаружит ошибки, нарушения, а то и злоупотребления, сообщить о них и свои замечания, предложения и пожелания направлять в региональное отделение. Сотрудники регионального отделения рассмотрят все обращения, дадут оценку и уведомят о решении заинтересованное лицо. Зарегистрированные пользователи могут участвовать в общественном обсуждении контракта, высказываться, насколько выполнимы его условия. Это способ как уточнить техническое задание для закупки, лучше подготовиться к процедурам закупок, так и предупредить возможные нарушения. Свои вопросы, замечания и предложения по опубликованной информации пользователи могут направлять через личный кабинет, созданный на сайте.

Уникальность данного проекта в том, что участвовать в публичной дискуссии могут не только потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), но и конечные потребители закупаемых товаров (работ, услуг), среди которых в том числе немало граждан с ограниченными возможностями, ведь именно они лучше всего знают о своих потребностях и что им необходимо в предоставляемых услугах ФСС РФ.

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