Федеральная налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию физических лиц по вопросам исполнения налоговых уведомлений:

9 ноября 2018 года (пятница) — с 09:00 до 18:00,

10 ноября 2018 года (суббота) — с 10:00 до 15:00.

Все инспекции края откроют двери!

Консультации о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

ИФНС России №5 по г. Краснодару