С 2019 года налогоплательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС

У налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога (далее — ЕСХН) возникнет обязанность по исчислению и уплате НДС в общем порядке, если организации не воспользуются правом на освобождение НДС.

Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в статьи 145 и 346.1 НК РФ, с 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН будут являться плательщиками НДС.

Вместе с тем за налогоплательщиками сохранено право на освобождение от исчисления и уплаты НДС, в связи с чем пункт 1 статьи 145 НК РФ дополнен положением, содержащим условия освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС:

организации и индивидуальные предприниматели, переходят на уплату ЕСХН и реализуют право на освобождение в одном и том же календарном году;

сумма полученного за предшествующий налоговый период дохода (без учета НДС) от реализации товаров (работ, услуг), в отношении которых применяется ЕСХН, не превысит установленные законом предельные значения: для 2018 года — 100 млн руб., снижаясь ежегодно на 10 млн руб., и к 2022 году составит 60 млн рублей.

Обращаем внимание: если налоговый период является первым, в котором налогоплательщик применяет ЕСХН, доход от реализации за предыдущий налоговый период значения не имеет.

Важно! Чтобы воспользоваться правом на освобождение по уплате НДС с 01.01.2019, необходимо в срок не позднее 21.01.2019 представить соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту своего учета.

Организации и индивидуальные предприниматели, воспользовавшиеся освобождением, не вправе от него отказаться в дальнейшем, кроме случаев:

превышения предельного размера дохода;

реализации подакцизных товаров.

Организации и индивидуальные предприниматели, утратившие право на освобождение, не имеют права на повторное освобождение.

При отсутствии уведомления налогоплательщик обязан представлять налоговые декларации по НДС, начиная с налогового периода 1 квартала 2019 года.