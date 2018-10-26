В рамках подготовки к Съезду Партии в Краснодарском крае проходят Общие собрания первичных отделений «Единой России»

На Кубани проходят Общие собрания первичных отделений Партии, на которых единороссы обсуждают участие первичек в реализации как федеральных, региональных, так и местных партийных проектов, а также избирают делегатов на предстоящие конференции местных отделений партии «Единая Россия»

В собрании первичного отделения № 22-30 принял участие член первички ‒ секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, а также член фракции Партии в ЗСК Олег Бойченко. Провел собрание заместитель секретаря первичного отделения Партии Роман Попов.

Партийные проекты затрагивают все сферы деятельности города и члены местного отделения Партии совместно со сторонниками «Единой России», молодежью, общественниками принимают активное участие в их реализации.

В Краснодаре реализуются 14 федеральных, 5 региональных и 11 местных партийных проектов. Члены первички отметили, что граждане активно принимают участие в мероприятиях, проводимых первичным отделением, вносят значимый вклад.

Так, на территории первичного отделения регулярно проводятся мероприятия по поддержке многодетных семей по партийному проекту «Крепкая семья», оказывается адресная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Традиционно члены первички помогают собрать детей из малоимущих семей в школу.

Подробно партийцы остановились на реализации муниципальных проектов, которые работают в тесной связке с федеральными партийными проектами «Городская среда» и «Детский спорт». В начале октября на территории первичного отделения открыли очередную спортивную площадку, которая уже стала любимым местом для занятий спортом, как молодежи, так и людей старшего поколения.

Члены первичного отделения наметили план работы на следующий год, а также избрали делегата на предстоящую местную конференцию.

«Актив первичек составляет основу Партии. Поэтому крайне важно, чтобы сегодня первичные отделения четко понимали свои задачи, а каждый член Партии чувствовал себя причастным к тому, что происходит в той территории, где он проживает», − отметил Николай Гриценко.