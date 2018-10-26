Поквартирный обход должников принес свои плоды

Отработка исполнительных производств, связанных со взысканием различных видов задолженностей с физических лиц, зачастую требует от судебных приставов кропотливой работы. Пример – поквартирный обход должников, проведенный на днях работниками Каневского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю. Этот выход по адресам проживания граждан был посвящен взысканию задолженностей по имущественным налогам, в связи с чем к приставам присоединились представители налоговой инспекции.

Участники обхода выбрали 31 исполнительное производство, должники по которым проживают в одном районе. Методичный подход принес следующие результаты:

- по 19 адресам нужные граждане дома отсутствовали, в связи с чем им были оставлены извещения о явке на прием к судебному приставу – исполнителю;

- в 11 случаях было установлено, что по указанным в исполдокументах адресам должники не проживают, о чем были составлены соответствующие акты совершения исполнительных действий.

Лично пообщаться с должником работникам службы судебных приставов и налоговой инспекции удалось только по одному адресу. Гражданка А. накопила задолженность по имущественным налогам на общую сумму порядка 42 тысяч рублей. Поскольку добровольно платить налоговые долги каневчанка отказалась, судебные приставы составили акт описи и ареста имущества – бытовой техники. В частности, были описаны морозильная камера «Бирюса», ЖК-телевизор «Самсунг», портативная видеокамера марки «Сони» и т.д. Если в установленный законом срок гражданка А. не оплатит налоги, описанное имущество будет изъято и передано на реализацию.