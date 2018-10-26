Причинил вред банку и государству

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое расследовал следственный отдел Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Речь идет о возбужденном уголовном деле в отношении шести жителей г. Краснодара, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации).

Предварительным расследованием установлено, что житель г. Краснодара С., 1975 г.р., являясь в период с 17 апреля 2013 года по 27 февраля 2017 года лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – (в одном из коммерческих банков г. Краснодара), в период с 30 марта по 09 ноября 2016 года, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде сохранения положительной личной характеристики руководителя кредитного учреждения, создания видимости активной деятельности по кредитованию физических лиц, а также обслуживанию текущей задолженности проблемных кредитов юридических лиц, продолжения деятельности организации, и при пособничестве других сотрудников банка. Это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам руководимому им банку, выразившееся в причинении крупного материального ущерба данной организации в размере 35 342 472 рублей, а также охраняемым законом интересам государства в виде установленного ЦБ России порядка функционирования Банка, созданного для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), чем подорвал доверие вкладчиков к банковской системе.

За совершение указанных преступлений уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Дело направлено в Октябрьский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.