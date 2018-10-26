Пенсионный фонд поможет восстановить утерянные документы пострадавшим от стихии

В связи с ведением режима чрезвычайной ситуации в Апшеронском, Туапсинском районах и городе Сочи Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю сообщает, что гражданам, пострадавшим от наводнения, окажут помощь территориальные Управления ПФР в г. Туапсе, Туапсинском районе, Апшеронском районе, Лазаревском и Адлерском внутригородских районах г. Сочи в восстановлении следующих утерянных документов:
* страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
* справки о размере пенсии;
* копии справки об инвалидности;
* копии паспорта (при наличии в пенсионном деле);
* документов, подтверждающих трудовую деятельность и стаж работы.
Пострадавшие граждане могут обратиться по телефонам «горячей линии»:
Отделение ПФР по Краснодарскому краю: 8 (800) 555-00-97;
г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 8.
УПФР в г. Туапсе: 8 (86167) 2-99-18, 8 (86167) 6-06-17;
г. Туапсе, пл. Ильича 1 а.
УПФР в Туапсинском районе: 8(86167) 6-09-35;
Туапсинский район, с. Кроянское, ул. Камо, д.9.
УПФР в Апшеронском районе: 8 (86152) 2-91-55;
г. Апшеронск, ул. Ворошилова, д. 1б.
УПФР в Лазаревском в.р. г-к Сочи: 8 (862) 274-21-91;
г. Сочи, ул. Победы, д. 208.
УПФР в Адлерском в.р. г-к Сочи: 8 (862) 240-20-42;
г. Сочи, ул. Ромашек, д. 6.
Режим работы: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов (перерыв 12:00-12:50), пятница с 08:00 до 16:00 часов (перерыв 12:00-12:50).
Дополнительно в Отделении ПФ РФ по Краснодарскому краю сообщают, что на ноябрь 2018 года доставочные документы на выплату пенсий сформированы и будут выплачены в соответствии с графиком доставки.