В Краснодаре бывший судья в отставке признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судье в отставке Владимиру Видинееву. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году в рамках расследования уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в незаконном образовании юридического лица, в его жилище сотрудниками полиции был произведен обыск и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Через знакомого он обратился за юридической помощью к Видинееву, который на тот момент являлся судьей в отставке. Введя мужчину в заблуждение, тот сообщил, что может способствовать прекращению уголовного преследования при условии передачи ему 6 миллионов рублей. Впоследствии в ходе личной встречи судья подтвердил свою готовность, добавив, что также способен оказать мужчине содействие в возврате изъятых у него в ходе обыска предметов и документации, в непривлечении к налоговой ответственности возглавляемое супругой мужчины предприятие, а также в направлении сотрудниками полиции в адрес банка письма положительного характера, что позволило бы получить кредит данной фирме. Об этом мужчина сообщил об этом в следственное управление СКР по краю. В июне 2014 года заявитель в салоне автомобиля передал Видинееву озвученную им сумму (250 тысяч рублей и муляж 5 миллионов 750 тысяч рублей), однако распорядиться полученными деньгами тот не смог, поскольку его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждалось Председателем Следственного комитета Российской Федерации.

Приговором суда Виденееву назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.