Уникальные находки стали частью экспозиции нового Музея археологии, созданного на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Они были получены в ходе изысканий в период подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. В археологических экспедициях в разное время было задействовано почти 150 специалистов.

- Музей археологии создан в сотрудничестве с профессиональными историками-археологами, краеведами, которые проделали большую кропотливую работу по созданию столь интересной интерактивной экспозиции. Здесь можно увидеть прямые свидетельства прошлых веков, впечатляющую ретроспективу жизни этой местности, населяющих ее народов. Мы последовательно реализуем стратегию устойчивого развития, и для нас было важно создать на курорте достопримечательность с такой серьезной просветительской миссией, - отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Представленный материал иллюстрирует богатую историю кавказского региона. К эпохе Каменного века относится рубило, найденное на горном комплексе. Ранее свидетельства пребывания древних людей на территории Сочи были обнаружены лишь в Ахштырской пещере. Среди экспонатов эпохи Бронзового века – части керамики. От Железного века - предметы из погребения девочки: кувшин, браслеты, фибула. Они настолько необычны, что заставляют задуматься о существовании самобытной местной культуры. Рядом – крошечная голубенькая бусинка, которую археологи считают настоящей удачей.

- В районе финишной зоны одного из подъемников мы обнаружили древнее святилище, состоящее из нескольких камней. Но камни датировать нельзя. Найденная на святилище бусинка сделана из египетского фаянса, это означает очень узкую дату – конец Римской империи. Такой артефакт позволил понять, что в Железном веке, священный комплекс уже существовал. К тому же бусинка говорит о том, что уже в те времена Кавказ имел связи с территориями Средиземноморья и Африки, - рассказал сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков.

Среди находок эпохи Средневековья – арбалетный крюк. Сегодня это единственная деталь такого оружия, найденная на территории Северного Кавказа.

- На побережье Черного моря было много генуэзских колоний, которые обороняли арбалетчики. В средние века арбалет был страшным оружием, чтобы зарядить его не хватало силы рук. Поэтому на поясе висел крюк, воин вставал ногой в специальное стремя арбалета, цеплял тетиву и силой всего тела натягивал ее. Арбалет в то время считался сродни атомной бомбы, имел страшную пробивную силу. Например, если на корабль нападали пираты, то все арбалеты должны были быть утоплены, чтобы не достались врагам. Поэтому на Кавказе не найдено ни одного арбалета, ни его деталей не было

обнаружено. Арбалетный крюк, найденный на территории «Роза Хутор» - единственный артефакт, - пояснил Максим Меньшиков.

Особенное место в экспозиции занимает «Стела Волчицы». Это огромный камень высотой в четыре метра и длиной - 12 в виде лежащего с поднятой головой волка - сакральное место на территории горного курорта. К нему ведет тропа, проложенная древними людьми между гигантскими валунами. «Стела Волчицы» воспроизводит древнюю легенду. В ней рассказывается об огненной буре, которую боги наслали на людей за непослушание. Укрыться от раскаленного песка не мог никто. Спастись людям помогла волчица, которая уперлась в землю, оскалилась на солнце, защитив своих детенышей и всех несчастных.

- Музей рассказывает о регионе через призму мировой истории, чтобы был комплексный подход. Сегодня у нас представлено более 40 артефактов, найденных на территории курорта «Роза Хутор»: орудия труда, оружие, предметы быта, женские украшения и многое другое. Мы планируем и дальше расширять экспозицию, - подчеркнула директор по развитию инфраструктурных объектов и сервисов на курорте «Роза Хутор» Анна Дугар-Жабон.

Уникальным новый Музей археологии стал не только благодаря найденным артефактам, но и современным технологиям. Погрузиться в историю региона здесь предлагают с помощью дополненной реальности. Достаточно навести экран смартфона, как на изображениях появляются описания, а полуразрушенные экспонаты предстают в первозданном виде. Хотите узнать как жила средневековая кавказская усадьба? Просто дотроньтесь до стены и, вот, перед вами течет бурная Мзымта, пастухи пасут овец, а радушные хозяева встречают гостей. Рядом – ожившие изображения древних животных: саблезубый тигр, благородный олень, пещерный медведь. Ну, а историю о том, как Кавказ стал частью России, посетителям рассказывает известный разведчик – барон Торнау. Делает он это ежедневно. Уникальный Музей археологии на курорте «Роза Хутор» работает без выходных с 09:30 до 20:30.

Ирина СИЗОВА