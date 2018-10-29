Пострадавшие от подтоплений в Краснодарском крае начали получать выплаты

Пострадавшие от ливней и последовавших за ними подтоплений в Краснодарском крае начали в субботу получать компенсации, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что на компенсации в бюджете края заложено 1 млн рублей. В первые сутки деньги будут перечислены 558 пострадавшим.

«Выплаты сегодня уже начались»

Кондратьев

По его словам, выплаты должны быть произведены максимально оперативно, чтобы люди могли «как можно скорее вернуться к нормальной жизни». По этой же причине аварийно- восстановительные работы были начаты сразу после улучшения погодных условий.