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СЮЖЕТ ДНЯ

Пострадавшие от подтоплений в Краснодарском крае начали получать выплаты

Понедельник, 29 октября 2018 08:57
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Пострадавшие от ливней и последовавших за ними подтоплений в Краснодарском крае начали в субботу получать компенсации, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что на компенсации в бюджете края заложено 1 млн рублей. В первые сутки деньги будут перечислены 558 пострадавшим.

«Выплаты сегодня уже начались»
Кондратьев
По его словам, выплаты должны быть произведены максимально оперативно, чтобы люди могли «как можно скорее вернуться к нормальной жизни». По этой же причине аварийно- восстановительные работы были начаты сразу после улучшения погодных условий.

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