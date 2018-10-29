В 120 домах Краснодара на три дня отключат горячую воду и отопление

С 8:00 29 октября аварийно-ремонтные бригады приступят к ремонту дефектных участков на магистральной теплотрассе диаметром 800 мм. На время проведения работ подачу горячей воды и теплоносителя приостановят на три дня в 120 домах в центральной части города.

Как рассказал гендиректор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов, на тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ — Центр города» обнаружили три дефектных участка. Чтобы не допустить серьезной аварии, особенно в зимний период, необходимо их срочно отремонтировать. По прогнозу метеорологов 29 октября ожидается потепление.

Теплотрасса — одна из старейших в городе. Ведется поэтапная замена наиболее изношенных участков магистрали, в этом году уложили около 1 км новой трубы. Работы продолжат в 2019 году.