Синоптики ожидают улучшение погоды в пострадавшем от ливней Краснодарском крае

Погода в пострадавшем от ливней Краснодарском крае улучшится 28 октября — осадки прекратятся, а воздух прогреется до 20−22 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС руководитель Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

«Завтра у нас прекращение осадков, но ночью местами еще существует вероятность слабых и умеренных осадков, поэтому можно сказать, что у нас улучшение погоды. Антициклон расширит влияние на территории края и дневной прогрев будет выше. Воздух прогреется до 20−22 градусов тепла», — сказал Бондарь.

По его словам, вероятность новых подтоплений в зоне ЧС отсутствует. В Туапсинском и Апшеронском района еще сохраняется напряженная обстановка, но опасности подтоплений нет. «Вода в реках есть, но серьезных последствий мы не ожидаем», — сказал синоптик.