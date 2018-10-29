Под Краснодаром нашли площадку под приют для бездомных животных‍

Она находится в поселке Краснолит, размер площадки - более шести тысяч квадратных метров.

Во время рабочего объезда здесь побывал глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, потребность в большом полноценном муниципальном приюте для бездомных животных в Краснодаре назрела давно.

«Эта территория подходит для такой задачи практически идеально. Здесь обширный земельный участок, удаленный от жилых построек, есть необходимая инфраструктура – транспортная доступность, электричество, водоснабжение», - сказал Евгений Первышов.

Как рассказал начальник управления по жилищным вопросам Александр Рудь, территория в Березовском сельском округе, о которой идет речь, не используется. Жители расположенных здесь ветхих и аварийных домов переселены в новое благоустроенное жилье. Сейчас земельный участок пустует.

Между тем, в администрацию регулярно обращаются местные жители и общественные организации с просьбой создать муниципальный приют для бездомных животных, так как существующие частные уже переполнены.

Кроме того, открытие такого питомника необходимо для выполнения мероприятий, предусмотренных федеральным и краевым законодательством в сфере защиты безнадзорных животных.

По словам Евгения Первышова, необходимо тщательно изучить опыт строительства и содержания таких муниципальных приютов в других городах края и проработать финансовую возможность реализации проекта, в том числе, при поддержке администрации региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.