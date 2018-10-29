Записаться онлайн в поликлинику оказалось проблематично, выяснили активисты ОНФ в ходе мониторинга

Экспертная рабочая группа Общероссийского народного фронта провела мониторинг доступности узких специалистов врачей-кардиологов в поликлиниках Краснодарского края. Активисты испытали различные способы записи на прием: на порталах Госуслуги, «Кубань Online», в регистратуре, и в электронных киосках медицинских учреждений. Так же было проверено, сколько времени уходит на прием одного пациента и в какое время фактически больной оказывается в кабинете врача – в назначенное по талону, или позднее.

Результаты мониторинга показали, что наиболее распространённая проблема - это запись к врачу в режиме онлайн. Портал Государственных услуг выдает ошибку при попытке записи к специалисту. На сайте kuban-onlain.ru система не всегда определяет пациента, соответственно, продолжить запись невозможно. Как показал мониторинг, на этом сервисе распознаются, как правило, пациенты, проживающие длительное время на территории края и приписанные к поликлиникам жители. Используя этот способ записи к врачу, один из активистов ОНФ не смог найти свою поликлинику в перечне медицинских организаций – МБУЗ «Медико-санитарная часть Масложиркомбинат Краснодарский». В разделе «здравоохранение, медицина, лекарства» на портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края отсутствует перечень услуг в сфере здравоохранения. Помимо перечисленных платформ для записи к врачу онлайн, этой услугой можно воспользоваться на сайте министерства здравоохранения края, но там общественники столкнулись с проблемой ограниченного выбора лечебно-профилактических организаций.

С 2011 года в Краснодарском крае ведется работа по созданию услуги централизованной системы удаленной записи на прием к врачу. В 2012 году эта опция активно начала внедряться в поликлиники Кубани. Портал «Кубань Online» интегрировался с Федеральным сервисом «Запись на прием к врачу в электронном виде». В 2016 году на модернизацию сервиса Аналитический центр Минздрава Кубани выделил около 16,5 млн руб. В 2017 году 5,3 млн руб. затратили на усовершенствование и расширение функционала всего регионального контакт-центра, а в 2018 году на эти цели выделено 19, 5 млн руб.

«В «майском указе» Президент говорит о полном переходе на единую государственную инфосистему в сфере здравоохранения. Как мы видим, на это выделяются немалые деньги, однако, вопросов к сервису остаётся много, - комментирует депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, лидер Профсоюзов Кубани Светлана Бессараб - Услугами поликлиник пользуется значительное количество населения. В современном мире, когда у большинства есть смартфоны с выходом в Интернет и дорога каждая минута, гораздо проще осуществлять все повседневные действия, такие как оплата услуг, запись к врачу, в режиме онлайн. Потому платформы должны быть доступны и удобны в применении. На деле все выглядит несколько иначе. В первую очередь, необходимо устранить сбои на порталах государственных услуг, также желательно прекратить содержание и развитие дублирующих систем, поскольку это нерациональное расходование бюджетных средств».

Региональное отделение ОНФ направит всю собранную информацию в краевой Минздрав для устранения недостатков.