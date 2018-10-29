ГУП КК «Кубаньводкомплекс» присоединился к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче

В октябре в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче на объектах ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» прошли дни открытых дверей. Участниками стали учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений Крымского района, всего более 80 человек. С 16 по 24 октября было организовано пять экскурсий, цель которых – популяризация энергосберегающего образа жизни и сохранения природных ресурсов.

«Сфера водоснабжения считается одной из самых энергоемких и технологически сложных отраслей жилищно-коммунального хозяйства. Более 8 млн кВт электроэнергии ежемесячно требуется для функционирования системы водоснабжения «Троицкого группового водопровода». Поэтому вопрос сбережения ресурса для нашего предприятия весьма актуален», - рассказал школьникам Иван Кривко, главный технолог ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Ребята познакомились и узнали о том, что «Троицкий групповой водопровод» входит в десятку крупнейших водоканалов Юга России и Крыма. Ежегодно в города Новороссийск, Крымск и Геленджик, а также населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья подается более 48 млн кубометров питьевой воды.

Школьников познакомили с историей водоснабжающего предприятия, которому в августе этого года исполнилось 47 лет. За эти годы «Троицкий групповой водопровод» добился определенных достижений, и сотрудникам предприятия было что показать и рассказать ребятам. Старшеклассники побывали в аварийно-диспетчерской службе, откуда осуществляется контроль над работой всей системы водоснабжения. Узнали, какие требования предъявляются к качеству питьевой воды и как проводятся исследования. Как происходит забор воды и как потом эта вода транспортируется по водоводам. Побывали мальчишки и девчонки и на участке централизованного ремонта оборудования, где осуществляется ремонт и техническое обслуживание оборудования и спецтехники ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Это было интересно и познавательно, своими глазами ребята увидели весь сложный комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий. Много узнали о воде и ее роли в жизни человека, необходимости бережного отношения к природным ресурсам. Во время экскурсии они активно задавали вопросы и обсуждали увиденное. Такие мероприятия всегда оставляют у подрастающего поколения не только положительные эмоции, но и заставляют задуматься старшеклассников о выборе будущей профессии и возможности трудоустройства.

Большую организационную помощь в проведении дней открытых дверей оказало управление образования администрации МО Крымский район. Планируется, что совместная работа по проведению подобных мероприятий будет проводиться и впредь.