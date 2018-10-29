Судебный пристав спас целый подъезд от затопления

Благодаря профессионализму и находчивости судебного пристава-исполнителя в многоквартирном доме решена серьезная жилищно-коммунальная проблема.

Место действия: город Краснодар, улица Димитрова, 5-этажный жилой дом в непосредственной близости от Кубанского государственного университета. Из-за регулярно возникающих проблем с канализационной системой жильцы одного из подъездов решили провести капитальный ремонт и внезапно столкнулись с неожиданной проблемой. Владелица квартиры на 3 этаже отказалась участвовать в процессе. И дело даже не в финансовой стороне вопроса. Женщина 1966 года рождения попросту отказалась пускать кого бы то ни было на порог квартиры.

Долгие и безуспешные переговоры ни к чему не привели. Общая проблема гражданку не трогала. Чего нельзя сказать о ее соседе снизу. Вдоволь натерпевшийся от протекающей канализации владелец квартиры на втором этаже обратился с иском в суд. Октябрьский районный суд г. Краснодара обязал гражданку обеспечить сотрудникам ТСЖ доступ в квартиру и не чинить препятствий при проведении ремонтных работ.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара. В рамках исполнительного производства судебному приставу Михаилу Рынкину довелось на собственном опыте оценить непримиримую позицию должницы. Гражданка наотрез отказывалась открывать дверь! Пришлось искать нестандартные пути.

В ходе опроса соседей Михаил Рынкин выяснил, что женщина занимается преподавательской деятельностью, ее регулярно посещают ученики, собственно, одни только являющиеся желанными гостями в этом доме. И вот опытный судебный пристав примеряет на себя образ школяра. Он позвонил должнице с просьбой взять несколько уроков. На такое предложение «неприступная» гражданка охотно согласилась.

Нет смысла описывать ее удивление, когда вместо прилежного ученика женщина увидела на пороге судебного пристава в сопровождении представителей ремонтной бригады. Доступ в квартиру был обеспечен, и к настоящему моменту ремонт канализационной системы проведен в полном объеме. К большой радости жильцов всего подъезда.

Следует отметить, что нестандартный подход к решению поставленных задач Михаилу Рынкину приходится применять нередко. Достаточно упомянуть случай месячной давности, когда Михаилу пришлось представиться покупателем квартиры, чтобы добиться встречи с неплательщиком. Тогда, как и сейчас, находчивость работника Службы помогла справиться с вопиющей безответственностью отдельно взятого должника.