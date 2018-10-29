«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице Октябрьской

В рамках выполнения производственной программы специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершили работы по замене сетей водопровода в районе дома № 106 ул. Октябрьской. Проведенные мероприятия позволили улучшить качество воды и нормализовать водоснабжение нескольких частных жилых домов.

В целях улучшения качества воды, специалистами предприятия была проведена замена старого стального водопровода диаметром 63 мм протяженностью 80 метров, а также выполнен монтаж новой запорной арматуры для дальнейшего более качественного обслуживания водопроводных внутридомовых сетей.

«Решение о замене участка трубопровода было принято в связи с частыми заявками жителей о слабом давлении, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Изношенные стальные трубы заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. В целях удобств абонентов работы проводились без отключения от услуг водоснабжения».