Стихия отступила, появляется свет

Специалисты компании «Кубаньэнерго» («Россети») восстановили подачу света в пострадавшие от наводнения горные поселки Лазаревского и Туапсинского районов Краснодарского края. Сейчас энергетики проводят обходы улиц в отдаленных населенных пунктах Гойтх, Кирпичное, Кривенковское, Наджиго, Тихоновка, Цыпка, Шаумян. Частные дома подключаются к электрическим сетям только после просушки и завершения испытаний, подтверждающих готовность зданий к подаче напряжения.

- Всего в таких работах занято более 250 специалистов и 80 единиц техники, - сообщили в пресс-службе компании «Кубаньэнерго» («Россети»).

Ирина СИЗОВА