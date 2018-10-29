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Стихия отступила, появляется свет

Понедельник, 29 октября 2018 16:57
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Специалисты компании «Кубаньэнерго» («Россети») восстановили подачу света в пострадавшие от наводнения горные поселки Лазаревского и Туапсинского районов Краснодарского края. Сейчас энергетики проводят обходы улиц в отдаленных населенных пунктах Гойтх, Кирпичное, Кривенковское, Наджиго, Тихоновка, Цыпка, Шаумян. Частные дома подключаются к электрическим сетям только после просушки и завершения испытаний, подтверждающих готовность зданий к подаче напряжения.

- Всего в таких работах занято более 250 специалистов и 80 единиц техники, - сообщили в пресс-службе компании «Кубаньэнерго» («Россети»).

Ирина СИЗОВА

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