Эксперты ОНФ в Краснодарском крае обратили внимание на нарушения при выполнении программы благоустройства

В рамках функционирования Центра мониторинга благоустройства городской среды, для реализации правительственного проекта, активистами ОНФ был совершен очередной выезд в 10 муниципальных образований Краснодарского края.

На этот раз внимание активистов ОНФ было направлено на Абинский, Крымский, Славянский, Выселковский, Тихорецкий, Белоглинский, Кавказский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы и город-курорт Сочи.

В ходе проверки экспертами народного фронта выявлена масса нареканий и недочетов. Например, ситуация с реализацией программы формирование городской среды в Сочи вызывает большие опасения. На конец октября 2018 года из 12 дворовых территорий, к выполнению работ приступили только в 5 дворах, а из 4 общественных территорий только на одной ведутся необходимые для реализации проекта работы. Учитывая особенности климатических условий выполнение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сочи находится под угрозой срыва.

К сожалению, в ряде муниципалитетов выявляется плохая тенденция: как и по результатам предыдущих объездов, ситуация с завышением показателей объёмов проделанных работ по программе благоустройства городской среды не меняется. Лишь на 5-ти объектах из 13-ти исполнение программы соответствует заявленной в отчетности.

Первыми на территории Краснодарского края завершили свою работу в п.Степном Кавказского района, причём никаких нарушений по итогам проделанной работы экспертами ОНФ выявлено не было. Так же показатели высоких темпов работ наблюдаются в ст. Холмской Абинского р-на, ст. Выселки, г. Крымске, г. Славянске-на-Кубани.

По-прежнему эксперты ОНФ отмечают поздние сроки начала реализации программы. В большинстве муниципалитетов работы были начаты только в сентябре-октябре, что вызывает обоснованные опасения в сроках и качестве реализации правительственного проекта.

В процессе посещения дворовых территорий г.Крымск руководитель исполкома регионального отделения Народного фронта Сергей Костылев пообщался с местными жителями и выслушал ряд замечаний, которые посчитал обоснованными.

«Возмущает то, что подрядная компания не обращает внимание на просьбы местных жителей, которые не могут и не должны самостоятельно вывозить строительный мусор после ремонтных работ, из-за чего преддомовая территория находится в ужасном состоянии. Сотрудники общероссийского народного фронта уже подготовили письмо на имя главы администрации города Крымска с рекомендацией устранить выявленные нарушения в кротчайшие сроки» - прокомментировал ситуацию руководитель исполкома регионального отделения Народного фронта Сергей Костылев.

Эксперты ОНФ продолжат контролировать ситуацию с выполнением приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», подготовят необходимую информацию для корректировки работы муниципалитетов, которую озвучат в рамках еженедельного совещания под председательством первого вице-губернатора Алексеенко А.А.