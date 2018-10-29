ФСК ЕЭС установила почти 5 тыс. защитных устройств на ЛЭП Северного Кавказа в зоне обитания краснокнижных птиц

Защитное оборудование смонтировано на 24 линиях электропередачи в районах обитания большого числа редких видов, в том числе белоголового сипа, беркута, степного орла, курганника, орлана-белохвоста, сапсана. Принятые меры сокращают риск поражения птиц током и повышают надежность электроснабжения Северо-Кавказского федерального округа с населением около 10 млн человек.

По предварительным итогам 2018 года 26% технологических нарушений в магистральном электросетевом комплексе на Северном Кавказе связано с жизнедеятельностью птиц. Это вторая по значимости причина аварий после гроз. Для снижения числа таких инцидентов ФСК ЕЭС оснащает линии электропередачи противоприсадочными устройствами. Такой способ защиты не наносит вреда птицам, но вынуждает их искать безопасные места для отдыха и строительства гнезд.

Противоприсадочное оборудование устанавливается в первую очередь на линиях, где фиксируется наибольшее число аварийных отключений, связанных с птицами. В 2018 году наибольшее количество защитных устройств было размещено на опорах ЛЭП 330 кВ «ГЭС-2 - Машук» в Ставропольском крае, ЛЭП 330 кВ «Нальчик – В-2», которая обеспечивает переток электроэнергии между Республиками Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания, а также на 9 воздушных линиях Республики Дагестан.

Протяженность магистральных воздушных линий электропередачи, проходящих по территории Северо-Кавказского федерального округа, составляет 3,7 тыс. км. В общей сложности на них установлено 22 тыс. противоприсадочных устройств.

Защита птиц на объектах электросетевого комплекса – одна из приоритетных задач экологической деятельности ФСК ЕЭС. Компания сотрудничает с ведущими природоохранными организациями – Русским географическим обществом, Всемирным фондом дикой природы (WWF), Союзом охраны птиц России. Более 10 лет в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае реализуется проект по защите дальневосточного аиста – редкого вида, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы.