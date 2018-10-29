Региональный штаб ОНФ в Краснодарском крае начал контроль за выполнением нового «майского» спецуказа Президента РФ.

Во время первого заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проекта особое внимание участники уделили контролю за выполнением «майского» указа. Его задачи и целевые показатели уже прописаны в национальных проектах.

Тем временем региональный штаб ОНФ в Краснодарском крае уже изменил формат работы с учётом специфики президентского указа. Общественники работают по 12 направлениям, в каждом из которых определены по три модератора.

В указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», основными направлениями стали социально-экономическое развитие страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания. Эксперты ОНФ определили приоритетные тематические направления работы для исполнения поручений президента: это здравоохранение, экология, цифровая экономика, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, образование, культура.

«В прошлый период предложения, собранные у населения с помощью ОНФ, легли в основу “майских указов” президента. На этот раз предложения региональных штабов ОНФ, представителей проектов ОНФ также подавались для учета в правительство. Уже сегодня мы знаем, что учтены очень многие предложения ОНФ. Задачи амбициозные, и предстоит не только смысловая корректировка, но и обязательный контроль эффективности трат из бюджета, что впоследствии приведет к серьезным преобразованиям жизни граждан нашей страны», – подытожила свое выступление член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Наталья Костенко.

Новый «майский» указ президента носит стратегический характер, активисты Общероссийского народного фронта включаются в работу по общественному контролю за реализацией основных положений документа.

«Сегодня Общероссийский Народный фронт переформатирует свою работу под цели и задачи, заданные Президентом в новом “майском указе”, — прокомментировала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, лидер Профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. — В направлении “демография”, в рамках национального проекта, предполагается финансирование в размере 3,6 трлн. рублей. Продлена программа материнского капитала, которая изначально была рассчитана лишь на десятилетний период, действует льготная ипотека для молодых семей, будет выполнено поручение Президента о создании 250 тыс. новых мест в детских садах для детей до 3 лет. На обеспечение здравоохранения высококвалифицированными кадрами выделено 12 млрд руб. на 2019 год, 35 — на 2020 и 50 млрд руб. — на 2021 год.

Региональное отделение ОНФ непрерывно мониторит ситуацию в сфере здравоохранения, демографии, материнства и детства, все мониторинги проходят при активном участии жителей края, именно от них поступают сигналы о нарушениях, которые в дальнейшем активисты народного фронта устраняют совместными усилиями с неравнодушными кубанцами и властью.

Только работая в команде, осуществляя обратную связь с людьми, можно добиться результата и достичь тех амбициозных целей, которые поставил Президент».

Конкретные действия Общероссийского Народного фронта по контролю за исполнением нацпроектов уже прописаны в «дорожных картах», которые эксперты представят на съезде ОНФ в ноябре. Общественному контролю за исполнением майского «суперуказа» президента будет посвящено и ближайшее заседание Центрального штаба ОНФ.