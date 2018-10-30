Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара информирует, что в связи с понижением дневных и ночных температур воздуха существует риск возникновения большого количества пожаров в зданиях жилого сектора. Поэтому гражданам необходимо быть предельно осторожными при обращении с огнеопасными предметами, в том числе во время курения. Курить следует только в специально отведенных для этого местах, при этом следует использовать стеклянную либо керамическую пепельницу. Не следует курить на балконах и лоджиях жилых домов, так как брошенный вниз окурок может попасть на соседний балкон и стать причиной пожара.

Как правило, в зимний период времени для того, чтобы согреть свое жилье, граждане повсеместно используют бытовые электрические приборы, зачастую изготовленные самодельно. Многие включают в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, тем самым перегружая электросети. Всё это приводит к возникновению короткого замыкания и как следствие — к пожару. Для того чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления жилья необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не перегружать электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы, выключив их из сети.

Особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности необходимо обратить гражданам, использующим для отопления своего жилья печи и печное оборудование. Регулярно следите за исправностью дымоходов и не перекаливайте печи. Не применяйте для розжига печей бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Кроме этого, не следует оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними малолетним детям.

В случае, если в вашем жилье произошел пожар, необходимо:

— немедленно вызвать пожарные подразделения, позвонив по телефону 01 или 101 (с мобильного телефона), при этом указать точный адрес места, где произошел пожар, а также назвать свои имя и фамилию;

— постараться потушить пожар собственными силами;

— если это невозможно, то необходимо эвакуировать из опасной зоны детей и пожилых людей.

ОНДиПР ПО г. Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю