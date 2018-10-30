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СЮЖЕТ ДНЯ

Доставка пенсий в праздничные дни

Вторник, 30 октября 2018 08:22
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Доставка пенсий в праздничные дни

В связи с предстоящим Днем народного единства — 4 ноября 2018 года — Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи — филиала ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в отделениях почтовой связи Краснодарского края и в городских отделениях почтовой связи г. Краснодара.

 

Выплатные дни

За какие числа

3 ноября 2018 года

3, 4 ноября 2018 года

6 ноября 2018 года

5, 6 ноября 2018 года

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будут осуществляться в соответствии с графиком доставки.

Порядок доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации (банки) не меняется. На территории Краснодарского края пенсии и иные социальные выплаты в кредитные учреждения перечисляются с 12 числа.

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