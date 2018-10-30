Единым фронтом — на ликвидацию последствий стихии

Стихия опять проверила кубанцев на прочность, и многие люди откликнулись на чужую беду и помогли в трудную минуту пострадавшим в наводнении. Ход восстановительных работ контролировал лично губернатор края Вениамин Кондратьев.

Аварийно-спасательные работы на подтопленных территориях были завершены в кратчайшие сроки. Велись работы по восстановлению поврежденных автодорог и железнодорожных путей, бесперебойного электропитания, газо- и водоснабжения.

На следующий день после того, как на Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы обрушились сильные ливни и на несколько часов выпали месячные нормы осадков, в Хадыженске прошло заседание краевого штаба по ликвидации последствий ЧС. В Апшеронский район по поручению главы региона, чтобы ускорить расчистку территорий и помочь местным жителям, прибыли мобильные группы со спецтехникой из других муниципалитетов. Так, бригады из Лабинска и Белореченска занимались восстановлением станицы Куринской. Успенский район и Горячий Ключ помогали жителям станицы Кабардинской. Армавирцы и крымчане — Хадыженску. Благодаря совместным усилиям была произведена уборка и очистка многих сотен домов.

Как отмечено на заседании, в Хадыженске был самый большой фронт работ из-за размера пострадавшей территории. И поэтому после завершения восстановительных работ в соседних поселениях все добровольческие силы пришли на помощь этому городу.

Глава края поставил задачу завершить все работы, связанные с расчисткой территорий пострадавших поселений Апшеронского района, к девяти вечера 29 октября.

Вениамин Кондратьев также акцентировал внимание на срочном завершении процедуры формирования списков на предоставление компенсаций. Все списки надо было формировать до вчерашнего утра, чтобы люди смогли в кратчайшие сроки получить необходимые им средства. Всего на выплаты пострадавшим от наводнения из краевого бюджета выделено 4 млн 150 тыс. рублей.

В эти дни более семисот волонтеров оказывали поддержку тем, кто оказался в зоне разгула стихии. Были организованы пункты выдачи гуманитарной помощи. В число волонтеров вошли студенты профессиональных образовательных организаций, работники сферы образования, молодежных общественных объединений, студенческих отрядов. Они помогают раздавать пострадавшим в наводнении воду и продуктовые наборы. Известно, что в Апшеронский и Туапсинский районы направлено 48 тонн воды и семь тысяч продуктовых наборов.

В зоне подтопления работает более четырехсот сотрудников сферы здравоохранения Кубани. Вчера медики продолжали подворовые обходы в подтопленных территориях. Они выясняли, есть ли среди местных жителей те, кто нуждается во врачебной помощи. Провакцинировано более двух тысяч человек и еще более трех тысяч профагировано в зонах подтопления.

— Бригады осматривают людей, консультируют, выдают рекомендации и при необходимости организуют доставку в медучреждение,— сказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Всего почти 2,3 тысячи человек было привлечено к ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, на вчерашний день по результатам работы 216 оценочных комиссий признано пострадавшими 2365 домовладений, находящихся в 29 населенных пунктах трех муниципальных образований. По состоянию на утро 29 октября в шести пунктах временного размещения находились 195 человек, в том числе 71 ребенок.

В управлении МЧС работает телефон горячей линии, количество звонков от населения значительно снизилось за последние сутки.

Во время стихии в Туапсе одна из горных рек поменяла русло и подмыла опоры водопроводов и коллекторов магистрального водовода, оторвало и унесло более двухсот метров трубопровода. В выходные была закончена прокладка нового водопровода, который заменил разрушенную магистраль.

Как сообщили в администрации Туапсинского района, первыми вечером 27 октября воду получили жители микрорайона Грознефть, а на следующий день утром возобновилось водоснабжение домов на ул. Звездной и прилегающих улицах.

Также в Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края проинформировали, что восстановлено водоснабжение в Апшеронском районе. Так, в рамках ликвидации последствий ЧС в Хадыженске рабочим пришлось уложить двести метров водопроводной трубы по улице Аэродромной.

В результате подтопления 24 октября и размыва путей было приостановлено движение железнодорожных составов. По поручению губернатора в отелях бесплатно разместили более 2,2 тысячи человек, в том числе 323 ребенка.

Вениамин Кондратьев встретился с пассажирами задержанных поездов в Сочи в субботу, 27 октября. Он лично проинспектировал, как организовано их временное пребывание. Для пассажиров был предоставлен бесплатный трансфер от железнодорожного вокзала до гостиниц, обеспечено питание. В настоящее время большинство из них отправились к месту назначения. Железнодорожное сообщение Краснодарского края со всеми регионами страны полностью восстановлено.

На госпитализации в больницах в настоящий момент находятся 14 человек. Инвалиды, участники Великой Отечественной войны и другие категории граждан при наличии медицинских показаний направляются на лечение в Госпиталь ветеранов войн.