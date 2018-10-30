Высокий урожай янтарной ягоды

Подведены предварительные итоги уборки винограда в крае. Как сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, собрано более 200 тысяч тонн янтарной ягоды.

— Урожайность данной культуры в этом году составила около 100 ц/га. Собрано свыше 207 тысяч тонн винограда, в том числе столового — 17,5 тысячи тонн. Самый большой урожай винограда собран в Темрюкском районе — это 165,5 тысячи тонн,— отметил Андрей Коробка.

По его словам, в ближайшее время в крае начнется осенняя закладка молодых виноградников, всего в 2018 году на эти цели выделено около 2100 гектаров. Это на 500 га больше, чем фактически было заложено в 2017 году.

Так, активно ведут закладку виноградников флагманские предприятия отрасли АО АФ «Южная», ООО «Фанагория-Агро», ООО «Фанагория-Юг», ООО «Абрау-Дюрсо» и новые — ООО «Приазовский Винный Дом», ООО СК «Октябрь», ООО «Имение Сикоры».

Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии Российской Федерации, производя почти 45 процентов валового сбора российского винограда, 42 процента российского вина и 27 — российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30 процентов.