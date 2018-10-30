Вениамин Кондратьев: «Необходимо вернуться к практике горячих линий»

Вопросы безопасности образовательных учреждений края обсудили в ходе совещания, которое в краевой столице провел глава региона Вениамин Кондратьев. В мероприятии приняли участие члены координационного совещания и Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, главы муниципальных образований, руководители образовательных организаций высшего и среднего образования, представители силовых структур и ведомств.

По словам губернатора, необходимо проанализировать причины трагедии в Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу в колледже, сделать выводы и принять меры, чтобы подобное не произошло в крае.

Одной из таких мер Вениамин Кондратьев назвал создание горячей линии психологической помощи подросткам, попавшим в сложную ситуацию. По его словам, это отчасти позволит снизить риск повторения ситуации в Керчи.

— Если мы ничего не будем делать, подобные ситуации перестанут быть редкими. Необходимо вернуться к практике горячих линий. Сегодня дети ищут собеседников в Интернете, хотят выговориться. Пусть лучше звонят профессиональным психологам,— подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть алгоритм создания горячей линии для подростков.

— Может, ребенок по телефону расскажет психологу не только о своих проблемах, но и о том, что в классе есть другой трудный подросток. Нам нужен штат психологов, которые будут работать на такой горячей линии, отслеживать тревожные сигналы и при необходимости передавать их в силовые структуры,— подчеркнул глава региона.

При этом, уточнил губернатор, наличие горячей линии не снимает с педагогов в детскому саду, школе или колледже обязанности участвовать в жизни ребенка, отслеживать его психологическое состояние.

Также, по словам руководителя края, необходимо проводить мониторинг интернет-ресурсов, создавать группы, которые будут отслеживать активности учащихся в Сети.

Как доложила министр образования региона Елена Воробьева, сегодня в крае почти 2,5 тысячи учащихся находятся в социально опасном положении, все они — в зоне внимания ведомства, с ними ведется профилактическая разъяснительная работа. Кроме того, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, проводятся уроки мужества и информационные пятиминутки.

— Мониторинг в сети также ведется, у нас более трех тысяч сайтов противоправной направленности. Мы их закрываем, но они продолжают появляться, поэтому нужны более действенные меры,— добавила министр.

По итогам совещания губернатор подчеркнул, что к решению проблемы необходимо подходить комплексно.

— Важно продумать результативные способы и механизмы, которые дадут четкую уверенность в том, что завтра на Кубани всё будет стабильно,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Необходимо сформировать рабочую межведомственную группу и разработать стратегию противодействия идеологии экстремизму.