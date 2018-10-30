В повестке дня — только актуальные вопросы

В Краснодаре прошла XXIX Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). На Кубань приехали делегации из десяти регионов. Краевой центр принимал конференцию впервые. Ранее встречи по линии ЮРПА проходили на приморских территориях нашего региона. В апреле этого года на XXVIII конференцию парламентарии собирались в Ялте, где Краснодарский край и принял председательство в ассоциации.

XXIX конференция под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко началась с заседаний восьми комитетов ЮРПА.

Заседание одного из комитетов — по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи было выездным и прошло в Краснодарской бальнеолечебнице. Его работу возглавил первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко. На этом заседании председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус представил проект законодательной инициативы по внесению изменений в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Речь шла о необходимости дополнить этот нормативный правовой акт положением об организации и осуществлении регионального контроля за качеством оказания гостиничных услуг. Этот проект, как и другие 12 законодательных инициатив кубанских парламентариев, был вынесен на рассмотрение членов ЮРПА на пленарном заседании.

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов во время проведения XXIX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации побывали в Краевой клинической больнице №1 имени профессора С. В. Очаповского, где навестили пострадавших в трагедии в Керченском политехническом колледже.

Получивших ранения разной степени тяжести по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева доставили в больницу в тот же день, когда произошла трагедия,— 17 октября. На момент посещения руководителей кубанского и крымского парламентов под наблюдением краснодарских врачей находились девять человек.

Юрий Бурлачко и Владимир Константинов пообщались с пострадавшими, передали им подарки, пожелали скорейшего восстановления.

За день до этого главы парламентов Кубани и Крыма в рамках двухсторонней встречи в Керчи посетили городскую больницу имени Н. И. Пирогова, где также проходят лечение пострадавшие во время стрельбы в колледже.

Трагические события на полуострове Крым внесли существенные поправки в повестку дня XXIX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Краснодаре. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение на пленарном заседании ЮРПА, был посвящен инициативе по внесению изменений в некоторые федеральные законы в части усиления мер безопасности в образовательных учреждениях. Докладчиком по нему выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Всего на пленарном заседании конференции парламентарии рассмотрели 48 вопросов.

В их обсуждении приняли участие члены парламентских делегаций Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым, Севастополя и, конечно, Кубани. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, сенатор Владимир Бекетов, депутат ГД РФ Иван Демченко поприветствовали участников ассоциации.

— Уверен, те инициативы, которые вы сегодня рассматриваете, требуют не только обсуждения, но и скорейшего воплощения. Каждый из вас глубоко знает проблемы своих субъектов. Когда мы объединяемся, мы становимся сильнее, вместе мы можем сделать более устойчивой экономику наших регионов, а для этого нужна хорошая законодательная база,— сказал глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Открыл пленарное заседание председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

— Очень сложно переоценить работу с таким уровнем представительства, как у нас сегодня,— с нами губернатор, заместитель полномочного представителя Президента РФ, представители палат Федерального Собрания. Мы — та сила, которая направляет законотворческие процессы на самые актуальные темы для своих субъектов. Неспроста сегодня одним из первых мы рассматриваем вопрос общественной безопасности. В свете недавних трагических событий в Керчи пришло четкое понимание того, что настало время принять решение о выработке единых стандартов безопасности для социальных объектов, и эти стандарты должны реализовываться во всех регионах,— сказал спикер Кубанского парламента.

Сенатор Владимир Бекетов в своем выступлении подчеркнул, что, хотя и не всегда инициативы субъектов находят безусловную поддержку на федеральном уровне, но, выступая вместе, депутаты регионов добиваются включения в законы тех положений, которые необходимы в интересах их избирателей. Депутат ГД РФ Иван Демченко отметил особую важность обеспечения безопасности в регионах ЮФО, где традиционно высокий уровень миграции и туристического потока.

В законопроекте, который был представлен председателем Госсовета Республики Крым, содержится целый ряд мер по повышению безопасности образовательных учреждений, в том числе говорится о необходимости охраны социальных объектов силами нацгвардии, принятия федерального закона о патриотическом воспитании, повышения возраста разрешения на владение оружием до 21 года и другое.

— Трагическое событие в Керчи — во многом результат информационной войны, которая ведется в отношении нашей страны и, в частности, подрастающего поколения. Мы должны сделать всё, чтобы выиграть битву за нашу молодежь,— подчеркнул председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

В числе рассмотренных парламентариями тем принятие Обращения Государственного Совета Республики Крым к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтенного туризма.

Краснодарские парламентарии выступили с предложением установить день воинской славы России — 3 февраля — День высадки Черноморского десанта на плацдарм Малая Земля в Новороссийске в 1943 году.

Также был рассмотрен один из важнейших для кубанского АПК вопросов — развитие чаеводства. С соответствующей инициативой выступил комитет ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию. В обращении, принятом и направленном членами ЮРПА к руководителю Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву, говорится об изменениях в существующую государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013—2020 годы. Предлагается дополнить ее мероприятиями по развитию именно отрасли чаеводства в России.

На обсуждение участников конференции была вынесена актуальная не только на Кубани, но и в стране в целом, ситуация с бытовыми отходами. Предлагаемые ЗСК корректировки в соответствующий федеральный закон сводятся к тому, чтобы определить понятие «крупногабаритные отходы». Это исключит в дальнейшем возможность споров с региональными операторами по поводу состава отходов и необходимость поиска источников финансирования работ по вывозу мусора, не относящегося к ТКО.

Решение проблемы нехватки мест в школах депутаты ЗСК сформировали в проекте «О внесении изменений в статьи 8 и 99 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации”». Дополнительные классы предлагается создавать на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Соответствующее обращение подготовлено в адрес министра просвещения РФ О. Ю. Васильевой. Примеры подобного решения проблемы в Краснодарском крае уже есть. В Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске шесть лет действует структурное подразделение «Навигацкая школа». В апреле 2013 года она была аккредитована, 310 выпускников школы получили аттестаты о среднем общем образовании.

Кубанские депутаты предложили также расширить полномочия субъектов РФ по регулированию вопросов организации и осуществления территориального общественного самоуправления.

С рядом не менее значимых инициатив на конференции выступили парламентарии других регионов. Члены ЮРПА рассмотрели вопросы, касающиеся в том числе и социальной сферы (это поддержка детей-сирот и инвалидов, выплата детских пособий, меры по повышению занятости), и развития экономики.

Участники конференции одобрили все вопросы повестки, проголосовав за их поддержку. Также принято решение о дате проведения и ключевой теме следующей — юбилейной ХХХ конференции. Она пройдет 29—31 мая 2019 года в Сочи и будет посвящена вопросам развития спорта и социальной инфраструктуры для занятия людей физической культурой в рамках выполнения майского указа президента.

— Об эффективности работы XXIX Конференции ЮРПА свидетельствует большое количество вопросов в ее повестке дня. Мы выработали по ним общую позицию, разработали пакет предложений. Все они будут внесены в Государственную Думу или иные федеральные органы власти, в зависимости от заявленного адресата,— подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко после завершения пленарного заседания.

Главы парламентских делегаций в свою очередь поблагодарили Краснодарский край за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

Марина ВЛАДИМИРОВА