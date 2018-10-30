В ходе краевого Дня урожая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил аграриев за рекордные в стране показатели в уборке зерновых, а также вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Кубани.

В этом году в Краснодарском крае собрано десять с половиной миллионов тонн зерна. Третья часть всего урожая принадлежит фермерам.

— Вы первые в стране и лучшие в России. Спасибо за неугомонную активность и упорство. Ваш твердый кубанский характер и искренняя любовь к родной земле — настоящая основа для жизни будущих поколений,— обратился Вениамин Кондратьев к аграриям.

Губернатор подчеркнул, что, благодаря работникам АПК, Кубань сохраняет звание гаранта продовольственной безопасности России, местная продукция поставляется в семьдесят стран мира.

Для аграриев действуют различные федеральные и региональные программы, добавил глава региона. В этом году объем господдержки составит 7,3 млрд рублей.

— Эти средства в том числе вы сможете направить на внедрение новых технологий. Тесное сотрудничество с наукой позволяет каждый год собирать рекордные урожаи,— отметил Вениамин Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выразил благодарность всем сотрудникам АПК, отдельно отметив работу ученых.

— Особые словам признательности заслуживает кубанская научная школа. Благодаря ее разработкам наше сельское хозяйство является передовым в стране,— сказал спикер регионального парламента.

В рамках мероприятия Вениамин Кондратьев вручил награды лучшим сотрудникам АПК. Указом президента страны за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Николай Тимошенко, председатель совета директоров акционерного общества «Родник» из Тихорецкого района.

Медалью «Герой труда Кубани» награждены Андрей Бервино, директор общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лада» из Кореновского района, и Александр Неженец, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Прогресс» из Лабинского района.

Кроме того, пять человек получили медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II, III степеней.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» присвоено Александру Трубилину, ректору Кубанского государственного аграрного университета.

Также были вручены почетные дипломы, грамоты и благодарности главы администрации. Всего награды получили 76 человек.