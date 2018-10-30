Самые перспективные окажутся в финале

Четыреста полуфиналистов конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» определены на днях в Краснодаре. Об этом журналистами рассказали на пресс-конференции его организаторы. О том, какие критерии оценки навыков и знаний участников установлены на конкурсе, поведал представителям СМИ начальник Управления кадровой политики краевой администрации Геннадий Стрюк.

Второй этап конкурса состоял из двух модулей тестирования. В нем приняли участие 1219 человек. Сначала конкурсанты продемонстрировали свои знания по основным направлениям развития края. Второй модуль включал вопросы на раскрытие управленческого потенциала.

В полуфинал прошли четыреста человек, которые набрали наибольшее количество баллов. В конкурсе продолжат участие 274 мужчин и 126 женщин. 263 управленца — старше тридцати лет.

Как и прежде, наибольший интерес к мероприятию проявили жители Краснодара. На втором месте — армавирцы, на третьем — сочинцы. Также прошли в полуфинал жители Ленинградского района.

Для оценки полуфиналистов привлекут сотрудников кадровых служб муниципальных образований края. На специальном семинаре их научат выявлять, диагностировать и видеть разные компетенции людей.

— Усилив блок оценки конкурсантов руководителями муниципальных кадровых служб, мы сможем быть более объективными. Кроме того, сотрудники смогут применить полученные навыки на местах при работе с людьми,— отметил начальник Управления кадровой политики краевой администрации Геннадий Стрюк.

Также будет рассмотрена возможность пригласить лучших участников очных этапов на стажировку в компании Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края», отметили в ходе пресс-конференции.

Следующий этап конкурса пройдет со 2 по 30 ноября. Он будет состоять из четырех зональных полуфиналов, на которых участникам предстоит пройти очные испытания на выявление и оценку управленческих навыков.

Самые перспективные попадут в финал, где примут участие в комплексной проверке знаний и управленческих навыков. Здесь конкурсанты встретятся с лидерами, топ-менеджерами корпораций, чтобы перенять их опыт.

Финалисты получат возможность принять участие в образовательных программах, пройти стажировку в различных организациях края. Кроме того, им будут предоставлены личные консультации топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Участники получат личный план развития. Также финалисты смогут получить приглашение для участия в программе подготовки резерва управленческих кадров Краснодарского края.

Конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» проводится впервые по решению губернатора Вениамина Кондратьева. Цель мероприятия — выявить перспективных менеджеров, а также создать условия для реализации их потенциала.