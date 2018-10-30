Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор освятил новый храм

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Краснодарскому краю состоялось освящение православного храма-часовни в честь святых Бориса и Глеба.

Чин освящения совершил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, сослужили ему священнослужители Кубанской митрополии, песнопения исполняли воспитанники Екатеринодарской духовной семинарии.

На значимом для уголовно-исполнительной системы региона событии присутствовали начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, представители кубанской общественности, сотрудники колонии, осужденные.

По окончании Божественной литургии митрополит Исидор произнес проповедь.

— Я хотел бы выразить чувство особой благодарности и радости по поводу завершения строительства замечательного храма, украсившего собой колонию,— сказал митрополит Исидор. — Храм для христианина является великой святыней, училищем благочестия, врачебницей духовной. Теперь сюда могут прийти желающие помолиться, поставить свечу, попросить у Господа помощи, терпения и благословения. Царица небесная готова помочь всем нам и ждет нашего покаяния и исправления. Выражаю сердечную благодарность администрации колонии, которая дала разрешение и всячески помогала строить этот замечательный дом божий. Поздравляю всех с праздником, желаю мира, добра, терпения и помощи божией.

За помощь в строительстве храма начальник ИК-14 Михаил Карпейкин получил из рук главы Кубанской митрополии награду Екатеринодарской и Кубанской епархии — медаль великомученицы Екатерины, другие сотрудники колонии — архиерейские грамоты. Также митрополит преподнес в дар храму икону Воздвижения Креста Господня.

Православный храм в ИК-14 появился в 1995 году и был оборудован в приспособленном помещении одного из отрядов. В ноябре 2016 года по благословению митрополита Исидора был заложен камень в основание нового храма-часовни в честь благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, ставших первыми святыми, канонизированными Русской православной церковью и являющимися особыми покровителями и защитниками Русской земли.

Новый храм, возведенный руками самих осужденных, станет центром притяжения духовной жизни исправительного учреждения, позволит полноценно удовлетворять религиозные потребности верующих сотрудников и осужденных.

Сегодня на территории учреждений, подведомственных УФСИН России по Краснодарскому краю, действует девять православных храмов, две часовни и шесть молитвенных комнат. В каждой исправительной колонии количество постоянных прихожан православного вероисповедания достигает двухсот человек. Общение со священнослужителями Русской православной церкви оказывает благотворное влияние на осужденных, подготавливая их к жизни на свободе, и является важным дополнением в воспитательной работе, проводимой сотрудниками учреждений УИС.