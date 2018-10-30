Все мы связаны с природой

Страсти по одежде

Определена самая расточительная нация в Европе. По оценке экспертов, больше всего избыточной одежды наблюдается в Великобритании. Англичане приобретают товаров больше других наций в Европе, а объемы продажи одежды выросли в два раза по сравнению с прошлым десятилетием. Как считают специалисты, необходимо бороться с такой расточительностью, потому что торговля одеждой влияет на экологию планеты и предприятия — производители должны нести ответственность за это.

Рады мусору

Швеция импортирует около 80 тысяч тонн мусора в год, так как правительственная программа по получению электроэнергии путем сжигания отходов оказалась на удивление эффективной. Основным поставщиком мусора является Норвегия, причем норвежская сторона оплачивает транспортировку отходов. После получения бытовых отходов шведы получают из них энергию, а пепел с высоким содержанием тяжелых металлов и токсинов возвращается на родину. Надо сказать, что 96 процентов всех отходов в Швеции идет на переработку и только незначительный остаток закапывается в землю.

Вредные мурлыки

Как полагают американские ученые, кошки представляют собой серьезную угрозу для экосистемы планеты, и исследователи возлагают них ответственность за истребление как минимум тридцати видов животных. Только в США они ежегодно убивают до двадцати миллиардов млекопитающих и около четырех миллиардов птиц. Причем чаще всего кошки наносят вред природному балансу в тех местах, где они исторически не обитали, а были завезены людьми.

Изобретениям не счесть конца

Пассажиры круизных лайнеров, которые любят играть в гольф, могут заодно позаботиться и об окружающей среде. Одна американская компания выпускает мячи для этой игры из спрессованного рыбного корма, так что совершенно не страшно, если такой мяч улетит за борт корабля.

А румынские архитекторы и дизайнеры не стали размениваться на всякие мячики, а создали экологически чистый модульный дом, уникальность которого заключается в нулевом потреблении энергии. Помимо стопроцентного энергосбережения всё управление системами дома возможно дистанционно с помощью смартфона.

При строительстве были использованы только натуральные и экологически чистые материалы: клееный брус и черепица. В проекте сделано всё, чтобы максимально использовать источники энергии, которые возобновляются самостоятельно. Энергоэффективность дома настолько высока, что в нем даже возможно использовать теплый пол. И это несмотря на то, что он является довольно энергоемким удовольствием.

Голландцы шутят, что рождаются уже с велосипедом в руках. В стране проложены тысячи километров велосипедных дорожек, а три года назад в Нидерландах появилась первая в мире велосипедная солнечная дорожка. Ее протяженность — семьдесят метров. Модули с высокопрочным покрытием, размеры которых составили 2,5 × 3,5 метра, выполнили из стекла и встроили в бетонные плиты.

Покрытие может выдерживать нагрузку от тяжелого грузового транспорта, не портится корнями деревьев и устойчиво к износу, ему не страшен ни дождь, ни мороз. Как утверждают авторы проекта, используемые солнечные батареи велосипедной дорожки способны формировать электрическую энергию, которая сможет обеспечить ею три жилых помещения, расположенных неподалеку.

Деревья над головой

Если турист решит посетить итальянский город Турин, то во время прогулки по одному из местных кварталов он вряд ли сможет увидеть деревья, поскольку вдоль дорог их попросту нет. Вместо этого они собраны… и подвешены в воздухе. Всё дело в том, что дом покрыт зелеными деревьями в количестве 150 штук. Для каждого из них предусмотрена терраса определенной конфигурации. Жилой дом чем-то напоминает домик на дереве, но вместо этого деревья сами растут на нем.

По мнению архитекторов, когда деревья интегрированы в сооружение, они находятся значительно ближе к природе. Помимо этого растущие на доме деревья прекрасно очищают воздух от углекислого газа. Но и это еще не все преимущества, которые дают деревья на террасах. В летнее время от листвы отбрасывается тень, а зимой проникновению солнечных лучей в помещения ничего не мешает, поскольку листвы в это время на ветках деревьев нет и в помине, как пингвинов в пустыне.

Особенность данного сооружения заключается в том, что оно не является небоскребом, поэтому деревья имеют все шансы на выживание на протяжении довольно длительного времени. В случае с небоскребами на верхних этажах всегда дует ветер, что значительно снижает шансы растений на выживание. Поэтому с точки зрения сохранности природы посадка деревьев на невысоких зданиях является оптимальным вариантом для поддержания экологической ситуации в большом городе.

Пыхтящий пылесос

Экологические акции уже давно популярны в мире и стали общепринятыми независимо от уровня развития государств. Одни из них проходят традиционно, другие восхищают мир своей необычностью. Но, независимо от форм и методов проведения акций, люди понимают значимость таких мероприятий в сохранении окружающей среды.

К примеру, экологи Индии всерьез озаботились экологической безграмотностью жителей своей страны, что является серьезной проблемой. Заключается она в том, что многомиллионное население постоянно мигрирует по просторам индийских штатов, а основным средством передвижения в большинстве случаев являются старые затрапезного вида поезда. Постоянно жующие и снующие туда и сюда пассажиры с завидным постоянством выбрасывают все отходы «за борт» транспортного средства. Именно поэтому железнодорожные полотна настолько захламлены и загрязнены различного рода отходами, что ручной труд по уборке территории становится бесполезным.

Разрешить проблему загрязнения необычным способом помогли железнодорожные инженеры, которые невероятным способом перепрофилировали старый и списанный паровоз в паровоз-пылесос. И всё это ради спасения окружающей среды. Принцип работы действительно позаимствован у пылесоса. С помощью шланга и компрессора высокого давления мусор, собранный с железнодорожных путей, отправляется в контейнер, где происходит его упаковка. Рабочим остается только перебросить пластиковые пакеты на дополнительную платформу.

Понятное дело, что технический прогресс обошел стороной данную машину, но зато принес несомненную пользу железнодорожным путям между самыми загрязненными станциями в мире: Wadala и Kurla, Masid и CST. Это необычный утилизатор — большой вклад в сохранении экологии в Индии, в то же время вызвавший у инженеров всего мира добродушные улыбки.

Неугодные огнепоклонники

В 2014 году, 24 октября, огромное количестве индийцев отпраздновали Фестиваль Дивали, одним из неотъемлемых атрибутов которого является множество петард и фейерверков, запускающихся в небо над Дели. В результате празднования Фестиваля огня показатели загрязнения воздуха над городом достигли серьезного уровня: концентрация микрочастиц превышала верхний предел в 250 (!) раз.

Надо сказать, что власти Индии с завидным постоянством просят общественность свести к минимуму использование петард на время проведения Фестиваля огня, которые становятся причиной травматизма местных жителей, а также оказывают непосредственное влияние на образование едкого дыма, загрязняющего столичный воздух.

Сон в бочке

В одном из экоотелей Германии его постояльцам предлагают провести ночь в… пивных бочках. Это и есть своеобразная креативная утилизация бочек, которые стали уголком для безмятежного сна. Крышки с них сняты, а сами они поделены на две части в виде полукругов, на перегородки уложен ортопедический матрац и белье. Чтобы попасть на такое спальное место, потребуется подняться по ступенькам приблизительно так, как пришлось бы взбираться на второй этаж обычной двухярусной кровати.

Внутри бочки могут поместиться два человека, которые здесь получают необычный, но вполне комфортный отдых. Перед тем как разместиться, посетитель в обязательном порядке должен побывать в сауне, которая также находится в бочке, но в другой — соседней.

Креативная утилизация не только смогла обезопасить деревья от вырубки для обустройства новых номеров отеля, но и в очередной раз продемонстрировать, насколько важно и удобно применять отработавшие свой век предметы.

Количество растет

До конца 2019 года в России планируется создать пять национальных парков: «Самурский» в Дагестане, «Зигальга» в Челябинской области, «Тогул» в Алтайском крае, «Койгородский» в Республике Коми и «Кыталык» в Якутии. Все новые особо охраняемые природные территории будут создаваться в рамках национального проекта «Экология» и обеспечиваться финансированием.

Уточним, что в настоящее время в России система особо охраняемых природных территорий федерального значения включает в себя 110 государственных природных заповедников, 56 национальных парков, 60 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 67 дендрологических парков и ботанических садов. Общая площадь ОППТ составляет около 70,4 миллиона гектаров.

Михаил МУСАЕВ