Преображение

Год назад, первого октября, в Краснодаре приступили к ремонту улицы Тургенева. Известно, что ремонт этой въездной улицы в столицу Кубани очень сложен. Главная сложность заключается в том, что канализационные трубы заглублены здесь на 5—7 метров. Следовательно, приходится каждый раз при очередном ремонте производить большой объем земляных работ. Неслучайно не раз возникал вопрос, как упростить, то бишь удешевить и ускорить эти работы. Среди прочих было и такое, можно сказать, экзотическое для нашего региона предложение: а что если провести замену канализационных труб или ремонт шахтным способом. Но что-то с осуществлением данного предложения не заладилось.

И ремонт, замену труб делают традиционно: проводя земляные вскрышные работы, что и было сделано и на этот раз. Работы растянулись на год с гаком. К тому же были начаты в неудобное для подобных работ время — в октябре, когда начинаются осенние дожди, а там и зима подкатила со своими южными родовыми чертами: дождем со снегом, морозами и снегопадами, слякотью, когда земляные работы ну никак не катят.

Непонятно было, почему начали ремонтные работы в микрорайоне прежде с улицы Атарбекова, которая была еще в хорошем состоянии и могла подождать с ремонтом. А уж если начинать ремонт, так надо было сначала решить капитально вопрос с улицей Тургенева. Так нет, начали с Атарбекова — и потеряли бесценное время, что удивило многих живущих на этих улицах горожан, которые потом с усмешкой наблюдали за муками дорожных строителей, тонувших в грязи. Этого можно было избежать при более грамотном планировании дорожных работ.

Ну, да ладно, что сделано, то сделано, назад не вернуть. Это сказано к слову, на будущее: планировать ремонт улиц стоит более целесообразно сезону, а не как получится. К тому же строителям грозило неосвоение средств.

Замедление работ усложнило, и надолго, работу общественного городского транспорта и жизнь владельцев частных автомобилей, для которых была разработана временная новая схема движения транспорта. Конечно же, это надолго подпортило и настроение горожан, поскольку на время реконструкции они были вынуждены добираться на работу по непривычным путям, с дополнительной потерей времени, пока часть главной транспортной артерии внутригородского Прикубанского округа была закрыта.

Неудивительно, что тысячи горожан, живущих или работающих в районе реконструкции, с нетерпением ждали окончания работ.

Их в основном удалось завершить к началу октября, как и публично заверил горожан глава Краснодара Евгений Первышов. Полное движение открылось только пятнадцатого октября. Нам вернули привычные маршруты. Задержку объяснили тем, что не были готовы некоторые остановки. Но это уже не главное. Главное, что улица смогла снова принимать автотранспорт, ведь, пока шел ремонт, возникали ужасные пробки. Для преодоления двух-трех кварталов, как, например, на улице Котовского, требовалось до часа, а то и больше. А ведь это не только потеря времени пассажиров. Это еще и дополнительные вредные выбросы автомобилей, которые возрастают из-за неполного сгорания топлива в моторах автомобилей. А таких автомобилей тысячи. И значит, весь год горожане этого округа страдали из-за дополнительного загрязнения воздуха, который и без того достаточно загрязнен.

Но есть и положительные моменты благодаря реконструкции. Прежде всего, улица Тургенева разительно преобразилась. Не только из-за обновленного асфальтового полотна, но в первую очередь потому, что дорожные строители не ограничились ремонтом проезжей части улицы, а занялись преображением и тротуаров, и узкой полосой земли между тротуаром и проезжей частью. Некоторые части улицы приоделись в новый более интересный плиточный наряд. Коренным образом на наших глазах преображается круговой разъезд на пересечении улиц Тургенева и Красных Партизан, перекресток Тургенева и Гагарина, разъезд у Тургеневского моста.

Там сегодня трудятся десятки рабочих и специалистов. Размах работ просто поражает. За треть века, что я живу в Краснодаре, ничего подобного не видел. Сегодня видны пока только контуры будущего, но и они уже радуют. Здесь станет больше зелени: прежде всего кустарников, в том числе вечнозеленых, газонной травы, цветов. Планировка соответствует современным тенденциям в этой области в мире.

Там, где ремонт завершился раньше, узкая полоса земли между тротуаром и проезжей частью уже зеленеет посеянной недавно травой, укрепляются в земле кустарники. Эти травы, кустарники, обновленное покрытие тротуаров меняют облик улицы, города. Помимо чисто функционального назначения улица начинает нести другую функцию — эстетическую, что очень ценно в условиях большого города, одетого в бетон и железо. К тому же это дополнительная зелень, как известно, производитель кислорода в городе. И таких дополнений зеленых насаждений в Краснодаре в последние годы становится всё больше, и не обязательно в парках и скверах. Начинает использоваться под древесные насаждения, цветы, кустарники буквально каждый свободный клочок земли в черте города, показательна в этом плане и улица Тургенева. И что важно, всё более активную роль в этом принимают сами горожане, благоустраивая территории около своих учреждений, домов, где они живут. Так, удивительно преобразилась территория у нового здания арбитражного суда возле городского парка. Строители, помнится, еще не завершили отделочные работы, а на территории уже зазеленели саженцы десятков великолепных сосен. Ни одной из них не дали погибнуть благодаря тому, что сосенки регулярно поливаются и быстро растут, одеваются в пышный зеленый наряд.

Несколько десятков лет назад рядом со строгим учреждением разрешили бы высадить в лучшем случае строгие ели. А вообще-то, сказали бы, не надо ничего сажать. Как памятники той эпохе стоят, как солдаты по ранжиру, унылые темные ели у всех прежних учреждений власти и правящей тогда партии.

Притягивает отдыхающих в выходные дни и в праздники, в свободные часы зеленый пояс Кубанской Набережной, где несколько лет назад высадили сотни саженцев сосны и сотни кустарников. Сегодня сосны уже повзрослели и радуют горожан и гостей столицы Кубани. Набережная стала любимым местом отдыха горожан, равно как и удивительный ирреальный сквер возле стадиона «Краснодар».

Когда благоустроительные работы на улице Тургенева будут завершены, она, несомненно, станет одной из красивейших в городе. Не будем забывать, что она въездная и что первые впечатления самые важные. А значит, гости города, въезжая в него с улицы Тургенева, которая в новом зеленом наряде, будут по ней судить и о городе в целом. Теперь въездная, или гостевая, улица Тургенева вполне отвечает этому назначению: служить витриной города-миллионера. И в этом несомненный результат сопряжения дел и планов городской и краевой властей. На наших глазах улица Тургенева словно рождается заново. И такой новорожденный горожан радует.

Попутно с улицей Тургенева проведены или проводятся реставрационные работы на прилегающих к улице великого писателя углах улиц космонавта Гагарина, Бабушкина, возле Тургеневского моста и других. Хочется надеяться, что будет продолжена работа по посадкам декоративной травы, цветов и кустарников на участках земли между тротуарами и проезжей частью и на других улицах города. Учитывая размеры Краснодара, это десятки, если не сотни гектаров, как, например, на улице Индустриальной. А это немало. А значит, город может получить дополнительные источники кислорода, которые чрезвычайно важны и необходимы легким Краснодара.

Это помимо благоустройства крайне актуальная проблема, если помнить, что в Краснодаре сотни тысяч автотранспортных средств. Достаточно и промышленных предприятий, которые тоже вносят свой вклад в загрязнение воздуха. Говорят, Краснодар по количеству автомобилей стоит на втором месте в стране. Можно предположить, что город на таком же месте и по выбросам отработанных вредных газов автомобилей и предприятий в атмосферный воздух.

Для создания устойчивого экологического равновесия в Краснодаре делается немало в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».

Для полноценной здоровой жизни горожан нужны не только зеленые улицы, но и целые зеленые зоны, парки, скверы.

В Краснодаре два года назад некоторым из них в целях большего сохранения присвоены статусы особо охраняемых территорий местного значения. Это скверы: Пограничников, Лазурный, имени Жукова и Дружбы народов. Такой статус они получили после комплексного экологического обследования. В 2018 году еще девять территорий получили аналогичный статус. Он обеспечивает им сохранность зеленых насаждений, запрещает строительство капитальных сооружений на этих территориях. Данные скверы — рекреационные зоны, предназначенные для отдыха, спортивных занятий, для желающих почитать интересную книгу ли погулять в тишине.

Сегодня в Краснодаре сорок особо охраняемых территорий регионального и местного значения. Среди них такие известные всем горожанам объекты, как Дендропарк с его уникальной флорой и Ботанический сад Кубанского университета, Чистяковская роща и другие.

Если же говорить о зеленых объектах города, то их в Краснодаре больше ста. Тем не менее экологические проблемы, прежде всего воздуха, продолжают быть актуальными, притом что в городе проводится комплексное экологическое обследование зеленых зон и территорий. По их результатам будет решаться вопрос о целесообразности придания этим территориям статуса особо охраняемых природных территорий местного значения.

Одним из решающих факторов, влияющих на состояние экологической обстановки и здоровье населения, является состояние атмосферного воздуха, особенно характерного для городов и тем более такого города-миллионера, как Краснодар, где каждую минуту передвигаются тысячи автомобилей и выбрасывают в воздух отработанные газы, содержащие целый набор вредных для здоровья веществ.

Где же выход? Штрафы за выброс неочищенных отходов производства не помогают. Значит, надо менять законодательство. Сделать его таким, чтобы промышленникам было выгодно строить очистные сооружения, а не платить штрафы. Сегодня же эти штрафы скорее символические. И предприятия предпочитают платить их, а не строить очистные сооружения.

Что касается автомобилей, тут всё сложнее. Автомобилей всё больше, и это объективный процесс. Хотя уменьшить выброс вредных отработанных газов в атмосферный воздух возможно. Для этого надо, чтобы в бензине было меньше вредных для здоровья людей компонентов. Это вполне по силам сделать нефтеперегонным заводам. Такие примеры в стране есть.

В городе осуществляется государственный экологический мониторинг атмосферного воздуха, это одна из превентивных мер по охране воздушного бассейна столицы Кубани. При этом одним из важнейших базовых направлений реализации целей региональной экологической политики края стало создание и развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

Техническое информационное обеспечение и сопровождение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляет подведомственный министерству Краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга. На базе учреждения организована современная краевая экологическая лаборатория, состоящая из стационарной аттестованной лаборатории, передвижной экологической лаборатории и передвижного экологического поста по контролю состояния атмосферного воздуха.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется в городах края с наиболее высокой антропогенной нагрузкой.

Ежегодно в результате мониторинга формируется комплексная интегральная оценка экологической ситуации в городе и крае, определяются негативные последствия в изменении экологической ситуации.

В частности, в Краснодаре расположено три поста наблюдения за состоянием воздуха. При проведении таких наблюдений измеряется концентрация основных загрязняющих веществ, таких как диоксиды серы и азота, окиси углерода и ряда специфических веществ, предельно допустимых Министерством здравоохранения для воздуха населенных мест. Существующих постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в крае недостаточно, в том числе в столице Кубани. В соответствии с ГОСТом 17.23.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» в городе с населением более 500 тысяч жителей необходимо обустройство 5—10 постов. Учитывая, что Краснодар стал городом-миллионером, таких постов должно быть еще больше. И больше открытости информации, чем мы дышим и что делается для того, чтобы воздух стал чище.

Виктор БОГДАНОВ