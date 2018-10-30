Земля бесценная Кубани

Пожалуй, нет в России человека, который бы не слышал об уникальных черноземах Кубани, в которую, говорят, брось палку — и она зацветет.

В связи с эти вспоминается один интересный случай. Казаки, оказавшиеся в Финляндии после Гражданской войны, тщетно добивались, чтобы им дали землю. Казакам ответили: зачем вы уехали от богатейших черноземов Кубани и хотите у нас получить землю, которую и землей-то назвать трудно? Финляндия — это озера и болота. И клочки земли, которые давно поделены и запаханы.

К сожалению, давно запахана и Кубань. Когда треть века назад я приехал на Кубань, был поражен бескрайностью пшеничных полей. Ни тебе тихого озерка, ни луга, ни пения зяблика или овсянки. Все запахано по пороги станичных домов. Это тот случай, когда люди решают ближайшие задачи без попытки заглянуть в будущее, не предугадывая, чем это может закончиться. А ведь в крае есть сельхозуниверситет, где готовят ученых агрономов, которые не могут не знать, что благодатна та земля, где находятся в равновесии сельхозугодья и природа: луга, лес, речки и ручьи, даже болота, которые имеют тоже свою экосистему.

Безоглядное экстенсивное использование земли грозит ее вырождением, утратой плодородия. Чтобы избежать этого, необходимо среди других средств защиты бесценных почв не менее 30 процентов земли отдавать матери-природе. А на Кубани сегодня нельзя найти ни одного кусочка первозданной, не тронутой плугом земли, чтобы создать хотя бы заповедник степи. Нет такого участка. На Дону есть, а на Кубани нет. Захочет учитель ботаники или географии показать ученикам первородную степь, а ее и нет, той, где колышется ковыль, по весне цветет земляника, позже ромашки, васильки, а в небе поют жаворонки. Нет жаворонка, и перепелку не услышишь, и не увидишь грациозного журавля, гордо вышагивающего по лугу, нет стрепетов, которые еще не в столь отдаленные времена были обычными в кубанской степи, равно как и дикие гуси и многие другие пернатые.

Хотя, по данным последнего тура оценки земель, бонитет (качество, продуктивность) сельхозугодий и пашни Краснодарского края признан самым высоким в России. Еще бы, кому по силам в стране тягаться с такими уникальными почвенно-грунтовыми и климатическими условиями, какие существуют на Кубани! Вот и беречь их надо по-особенному, беречь и лелеять по всем правилам современной сельскохозяйственной науки, чтобы не навредить.

Кубань — часть когда-то существовавшей Великой степи. Коридор многих народов, проходивших здесь и выпасавших свои бесчисленные стада. Не отсюда ли богатейшие гумус и черноземы Кубани, которые составляют 7548,5 тысячи гектаров? В том числе земли сельскохозяйственного назначения на первое января 2008 года составляли 4754 тысячи гектара, или 63 процента от общей площади. В том числе пашня — 3759,5 тысячи га (79 процентов). По состоянию на 1 января 2009 года площадь пашни по краю составила 3990,9 тысячи га, или 84,6 процента всех сельхозугодий края. Как видим, она все еще продолжает прирастать вопреки потребностям экологии.

Кубань — это все типы почв

Что же представляют собой уникальные почвы Кубани? Это практически все типы почв европейской части России: от примитивных почв высокогорья и субтропических на черноморском побережье до самых плодородных черноземов Азово-Кубанской низменности.

Самые плодородные почвы края — черноземы на площади 4084 тысячи гектара, или 54,1 процента от площади земель края. Из них под пашней находится 2959,5 тысячи га. Запасы гумуса колеблются от 783 тонн до 142 тон на гектар. Состав их преимущественно глинистый. Водно-физические свойства вполне удовлетворительные. В Темрюкском и Азовском районах встречаются черноземы южные. В предгорной зоне — серо-степные, бурые лесные, дерново-карбонатные. Отличаются незначительным плодородием. Коричневые почвы и желтоземы встречаются в районе черноморского побережья, используются для выращивания винограда, табака, цитрусовых.

В поймах и дельтах рек преобладают луговато- и луговато-черноземные, плодородные почвы, мало уступающие черноземам.

Деградация почв

В настоящее время фактическое состояние ведения сельского хозяйства в крае характеризуется преимущественно экстенсивным развитием. Пахотные земли многие годы используются с применением минеральных удобрений и ядохимикатов, использованием современной мощной техники, разрушающей структуру почв. К тому же нередко нарушаются севообороты, что приводит к утере почвами своих уникальных свойств, в первую очередь — плодородия, к снижению содержания гумуса в пахотном горизонте, уменьшению мощности гумусового слоя, подкислению почвы. Ухудшаются так же водно-физические свойства почв, разрушается их структура, следствием чего является их склонность к эрозии, и как результат снижается эффективное плодородие почв.

Исследования показывают, что за последние тридцать лет все виды черноземов обыкновенных уменьшили содержание гумуса в пахотном слое на 4,4—17,1 процента от первоначальной величины.

Специалисты НИИ «Кубаньгипрозем» при проверке установили, что черноземы обыкновенные, малогумусные, сверхмощные, легкоглинистые в среднем в степной зоне края потеряли гумуса в верхнем пахотном слое 6,6 процента от первоначальной величины. Содержание гумуса снизилось с 4,5 процента при первой проверке до 4,2 процента при третьей проверке.

Наименьшие потери гумуса в пахотном слое произошли в Ленинградском районе, которым руководит бывший директор одного из ведущих агрохозяйств района, доктор сельскохозяйственных наук, придающий большое значение сбережению кубанских черноземов Владимир Гукалов.

Наибольшие потери гумуса в пахотном слое произошли в Новопокровском районе. Повсеместно уменьшилась и мощность гумусного профиля.

Проведение госконтролем анализа состояния плодородия почв на Кубани с 1985 по 2008 год позволило реально охарактеризовать динамику почвенного плодородия основных элементов питания и дать представление о состоянии почв края в настоящее время.

Тревожная картина

Результаты сплошного агрохимического мониторинга земель показали тревожную картину проявления деградации почв сельскохозяйственных угодий благодаря ухудшению агрохимических характеристик. За указанный период исследований отмечено снижение средневзвешенного содержания гумуса, а также подвижного фосфора и обменного калия, их перераспределение в группы низкой обеспеченности, что в значительной степени обусловлено недостаточным применением органических и минеральных удобрений.

В содержании гумуса наиболее заметное снижение его отмечено в Апшеронском, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском и других — всего в тринадцати районах края, или примерно в каждом третьем регионе Кубани. В целом по краю снижение гумуса за указанный период отмечено с 4,01 до 3,75 процента, или 8,5 тонны на гектар. В девяти районах заметно снижение в почве подвижного фосфора. В целом по краю его снижение составило с 33,4 до 27,03 миллиграмма на килограмм. Отмечено также снижение в почвах края содержания обменного калия.

Необходимо отметить, что прекращение внесения калийных удобрений, резкое снижение использования органических удобрений ухудшают калийный режим почв. За период проверок также увеличилось подкисление пашни во всех видах черноземов.

Проверки также показали, что в целом по краю увеличилась площадь земель с низким содержанием важнейших элементов питания. Эта тенденция в крае отмечается уже на протяжении многих лет.

Комиссия сделал вывод, что существующие системы земледелия ориентированы на получение максимальных урожаев, считай прибыли, и не выполняют при этом свою важнейшую функцию — воспроизводства почвенного плодородия.

Загрязнение почв

Исследования почв края, проведенные по программе мониторинга земель, выявили, что почвы края загрязняются выбросами химических комбинатов, промпредприятий, предприятий нефтегазодобычи, нефтепереработки, а также химическими складами, свалками, внесением минеральных удобрений и средств защиты растений, экзогенными геологическими процессами на рудопроявлениях.

Малоблагополучная зона распространена в районах возделывания винограда (Темрюкский район и северная часть черноморского побережья), а также в сельскохозяйственных районах поливного земледелия, примыкающих к долине реки Кубани, от Краснодара до Армавира и до полей богарного земледелия. В данной зоне значительную площадь занимают моноэлементные аномалии мышьяка, цинка, меди, свинца и контрастные комплексные аномалии вокруг Краснодара, Усть-Лабинска, Армавира, Анапы.

Мониторинг показал, что в самые неблагополучные сельскохозяйственные зоны входят поля заливного земледелия, то есть рисосеющие, территории рекреационного назначения (район Большого Сочи), а также промышленные и промышленно-транспортные узлы (нефтедобывающие районы, Белореченск, Новороссийск).

Эколого-геохимические аномалии данной зоны характеризуются широким спектром элементов, небольшой площадью, но высокой концентрацией и плотностью их расположения.

Загрязнение почв аммиаком с превышением ПДК обнаружено на отдельных участках табачных плантаций в Северском районе и полевых севооборотах Темрюкского, Кореновского и Приморско-Ахтарского районов. Во всех случаях загрязняющие вещества представлены препаратами хлорорганической группы.

Унесенные ветром

По данным доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2008 году», наиболее распространенными негативными явлениями в крае являются: ветровая эрозия, которую можно наблюдать весной в Тимашевском и других районах, водная эрозия, сокращение содержания гумуса в почве, уплотнение почв сельскохозяйственной техникой, переувлажнение и заболачивание, засоление и солонцеватость.

Водной и ветровой эрозии в крае подвержено 2364,3 тысячи га сельскохозяйственных угодий, или 49,3 процента, всех земель сельскохозяйственного назначения.

По данным НИИ «Кубаньгипрозем», процессам водной эрозии подвержено на Кубани 1190 тысяч га. Причем скорость процесса нарастает. За 32 года (с 1975 по 2008 год) площадь среднеэродированной пашни увеличилась в 3,5 раза (с 45 до 159 тысяч гектаров). Это означает, что названные почвы потеряли как минимум от четверти до половины своего плодородия! Мало того, за это же время в 1,3 раза возросли площади под слабо- и сильноэродированными почвами.

За последние двадцать лет в крае смыло 575 миллионов тонн драгоценной почвы, которой в свою очередь занесено и испорчено значительное количество посевов и посадок у подножий склонов, заилены водотоки и т. д. Почвы предгорных и горных районов после распашки становятся эрозионно-неустойчивыми, и малейшие непродуманные нарушения агротехники ведут к катастрофическим последствиям. Эта проблема касается и степных районов, где даже на склонах в 0,5—2 градуса в течение года может смываться до 3—4 миллиметров поверхности почвы.

Не меньшее воздействие на почву оказывает дефляция. Площадь дефлированных почв в крае в настоящее время составляет 1174,3 тысячи га. Наиболее подверженными дефлированию оказываются участки зяби и поля со слаборазвитой растительностью. Сухая распыленная почва при скорости ветра 4—7 метров в секунду вызывает земляную поземку, а при скорости 15—20 метров в секунду переходит в настоящую пылевую бурю. К восьмидесятым годам на площади 1,3 миллиона гектаров в результате ветровой эрозии мощность черноземов уменьшилась на 20—30 сантиметров и они из сверхмощных превратились просто в мощные.

Убывает содержание гумуса

Анализ материалов почвенных обследований края конца XIX — начала XX веков и периодов 40—90-х годов XX века показывает, что первоначальное содержание гумуса в большей части кубанских черноземов в среднем составляло около 5 процентов. К настоящему времени осталось только 3,7 процента.

Анализ данных за сто лет показывает постоянное возрастание утраты гумуса. Если до тридцатых годов ХХ века содержание гумуса терялось по 0,01 процента, то в настоящее время содержание гумуса в почве сокращается на 0,5 процента в год.

Уже сейчас 66,9 процента черноземов края содержат менее 4 процентов гумуса и должны быть переведены в слабогумусные.

Постоянное использование на полях техники различного назначения приводит к уплотнению почв. Так, обследования, проведенные в 1997 году на землях сельхозназначения, и почвенные исследования в 2000—2007 годах выявили, что площади уплотненных и слитых почв в крае составляют 431820 гектаров.

Переувлажнение и заболачивание, начиная с 80-х годов прошлого века, приняло характер стихийного бедствия. В крае было проведено последовательно три обследования этого явления специалистами НИИ «Кубаньгипрозем» в 1973—1991 годах, в 1997 году и мониторинг в 2000—2007 годах. Они показали тенденцию постоянного расширения площади переувлажненных и заболачиваемых почв за счет автоморфной территории зональных черноземов и дальнейшее развитие деградационных процессов в почвах с пониженным рельефом.

В крае, по данным НИИ «Кубаньгипрозем» выявлено в 1999 году 260,07 тысячи гектаров засоленных почв. Наибольшее их количество сосредоточено в дельтах и поймах степных рек, в приазовском регионе и в дельте Кубани — в Староминском, Брюховецком, Каневском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Калининском, Красноармейском, Славинском, Темрюкском, Крымском, Анапском районах. Ко всему этому в крае еще немало и солоноватых почв — 78,3 тысячи гектаров.

Как видим, на всей территории края отмечается, независимо от состава почвенного покрова, деградация пашни. Она выражается снижением плодородия из-за резкого сокращения объемов работ по улучшению свойств почвы. По всем основным почвам степной зоны края наблюдается тенденция снижения гумуса в пахотном горизонте. При длительном использовании почв гумус непрерывно минерализуется. А элементы питания всё в больших количествах отчуждаются с урожаем культур.

Что делать?

Чтобы исправить ситуацию, необходимо почвозащитное земледелие с обязательным созданием агроландшафтов. Необходимо также оптимизировать нарушенное хозяйственной деятельностью человека соотношение между пашней, лугом, лесом и водой и другими элементами ландшафта, если мы хотим сохранить знаменитые кубанские черноземы и хозяйствовать на своей земле по законам экологии.

Виктор БОГДАНОВ