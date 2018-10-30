Самый лучший подарок маме

В краснодарском клубе по месту жительства «На Парусной» с первого ноября стартует выставка, посвященная Дню матери.

Ребята, занимающиеся с руководителем объединения «Фантазируем вместе» Татьяной Сингур, в том числе и дети из инклюзивной подгруппы, основательно подготовились к этому празднику, посвященному самым дорогим и близким для каждого людям на земле. Дети создали своими руками замечательные картины и творческие работы из природного материала для своих мам, также они выучили стихи. В общем, приготовили для своих мам самые лучшие и дорогие для сердца и души подарки.