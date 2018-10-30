Конкурс определил лучших!

На Кубани подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который был организован среди начальников почтовых отделений и операторов связи.

В краевом соревновании, которое состоялось в пансионате «Почтовик» курортного поселка Кабардинка при активном участии Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников связи, приняли участие по десять финалистов, прошедших отборочный тур. Основными критериями их оценки были высокие показатели в работе, отсутствие жалоб и наличие положительных отзывов со стороны клиентов и коллег.

В конкурсных испытаниях работники почты постарались раскрыть свои профессиональные и личностные качества. Разнообразные задания позволили жюри оценить уровень теоретических знаний, практические навыки, способность быстро находить верное решение в нестандартных ситуациях, возникающих в работе с клиентами.

В ходе тестирования начальники отделений ответили на пятьдесят сложных вопросов, а операторы связи — на сорок, чтобы показать свои знания не только Правил оказания услуг почтовой связи, но и соблюдения требований по охране труда и почтовой безопасности.

Выполнение практического задания стало самым зрелищным в состязании, ведь в инсценировках участвовали руководители почтамтов, у которых также была возможность проявить свои актерские способности.

— И начальник, и оператор отделения почтовой связи — это те люди, с которыми каждый день общаются наши клиенты. От профессионализма этих сотрудников зависит качество обслуживания, а значит, и настроение, и атмосфера в коллективе, и успех предприятия в целом. Мы выбрали лучших специалистов, которые подхватят эстафету соревнований прошлых лет и станут образцом для подражания в нашем многотысячном коллективе,— сказала директор филиала Почты России в Краснодарском крае Елена Бабак.

Все участники профессионального состязания отмечены дипломами и памятными подарками, а победителями конкурса были признаны начальник отделения 353307 ст. Холмской Абинского района Галина Вощан и оператор из Ейска Александра Кривошеева, работающая в отделении 353690. Именно им доверено представлять коллектив Краснодарского филиала Почты России на макрорегиональном этапе конкурса.