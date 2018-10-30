Три выходных получат кубанцы на День народного единства

4 ноября выпадает на воскресенье, а потому следующий за ним понедельник — 5 ноября тоже станет выходным днем.

Этот день приурочен ко дню освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. В этот же день православные верующие почитают икону Казанской Божией Матери.