Три выходных получат кубанцы на День народного единства

4 ноября выпадает на воскресенье, а потому следующий за ним понедельник — 5 ноября тоже станет выходным днем.
Этот день приурочен ко дню освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. В этот же день православные верующие почитают икону Казанской Божией Матери.
Три выходных получат кубанцы на День народного единстваВторник, 30 октября 2018 08:41
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4 ноября выпадает на воскресенье, а потому следующий за ним понедельник — 5 ноября тоже станет выходным днем.
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