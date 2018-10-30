На Кубани сотрудника Росреестра посадили на три года за взятку

По данным следствия, работник отдела по Лабинскому и Курганинскому районам управления Росреестра России по Краснодарскому краю выявил нарушения при строительстве объекта торговли. Он предложил предпринимателю за взятку «закрыть глаза» на нарушение. Деньги он попросил передать через знакомого. В момент получения денег работника Росреестра и его подельника задержали оперативники ведомства, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы передали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в отношении двоих злоумышленников возбудили уголовное дело о покушении на взятку. Лабинский городской суд приговорил чиновника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. рублей, а также лишил его права занимать должности на госслужбе на четыре года. Его сообщника посадили на три года со штрафом 100 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе на два года.

Приговор вступил в законную силу.