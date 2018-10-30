Должников по налогам выявляют на дорогах Краснодара

В столице Краснодарского края должникам усложнили жизнь. Для выявления неплательщиков судебные приставы и работники налоговой службы провели совместное дежурство с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Место для совместного дежурства выбрали проходное – с большим количеством проезжающего транспорта. На одном из выездов из города автомобили, номера которых высвечивались в АПК «Дорожный пристав», как принадлежащие должникам, останавливались сотрудниками ГИБДД. После этого с неплательщиками вступали в беседу судебные приставы и налоговые инспекторы.

Большинству должников выдавались квитанции. Приставы разъясняли, что погасить задолженность нужно в течение пяти дней. Если это не будет сделано, в ход пойдут меры принудительного исполнения.

Однако в двух случаях работники УФССП России по Краснодарскому краю наложили арест на автомобили. Первой стала Нива, хозяин которой задолжал по налогам и алиментам более 100 тысяч рублей. Этот автомобиль был оставлен на ответственное хранение должнику, которого предупредили, что в случае укрывательства либо продажи арестованного транспортного средства наступит уголовная ответственность.

Второй автомобиль марки «Mercedes-Benz» был не только арестован, но и изъят с дальнейшим направлением на штрафстоянку. Такое решение было принято судебными приставами в связи с тем, что владелец Мерседеса накопил долгов на общую сумму 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что использование АПК «Дорожный пристав» на Кубани началось в 2017 году. Тогда пилотными территориями стали Абинский район, Большой Сочи и Геленджик. Опыт проведения таких дежурств был признан успешным, после чего «Дорожный пристав» начал выявлять должников на дорогах всего Краснодарского края.