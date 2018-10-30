В Управлении ФССП прошел учебный сбор

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проведена практическая тренировка по оповещению государственных гражданских служащих и сбору при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сбор личного состава аппарата Управления произведен под контролем двух заместителей руководителя УФССП России по Краснодарскому краю - заместителей главного судебного пристава Краснодарского края В.Ю. Барабанщикова и С.А. Петлеванного, по двум адресам – на ул. Красной, 22 и ул. Старокубанской, 141.

Уполномоченный работник УФССП России по Краснодарскому краю А.Р. Мубаракшин заранее провел с обучаемыми разъяснительную работу о порядке действий при получении установленных сигналов и распоряжений. В ходе занятия достигнуты все поставленные цели.

По итогам практической тренировки готовность работников аппарата Управления признана удовлетворительной.