«Краснодар Водоканал» промыл 140 километров сетей

В рамках мероприятий по улучшению качества питьевой воды «Росводоканал Краснодар» продолжает промывку сетей во внутригородских округах краевой столицы. Всего до конца года запланировано промыть 170 км водопроводных сетей диаметром от 50 до 300 мм.

«Проводимые мероприятия обязательны для эффективной эксплуатации системы водоснабжения, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Качество артезианской воды, которой предприятие обеспечивает абонентов, после прохождения по водопроводным сетям должно соответствовать всем нормам СанПиН. Для сохранения свойств воды, а также пропускной способности водопровода данные работы проводятся регулярно. В целях удобств потребителей промывка осуществляется преимущественно в ночное время с 23:00 до 5:00 часов».

Гидропневматическая промывка сетей водоснабжения производится путем подачи сжатого воздуха в трубопроводы, заполненные водой. Возникшие в процессе эксплуатации сетей продукты отложения взрыхляются и выводятся из внутреннего пространства системы. Гидравлическая промывка, которую также применяют специалисты водоканала, позволяет вымывать скопившиеся отложения путем изменения скорости потока воды.