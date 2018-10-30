Бессараб: ОНФ поделился опытом работы с краевым Росздравнадзором

В рамках участия в заседании семинара краевого Росздравнадзора эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о результатах мониторингов, проводимых общественниками в сфере Здравоохранения.

Активисты Народного фронта регулярно проводят мониторинги в различных направлениях – это проверка технического состояния ФАПов, доступность узких специалистов в поликлиниках, мониторинги сайтов медицинских учреждений, проверка аптечных сетей Краснодарского края. Темы для исследований не берутся с «потолка», они отражают потребности общества, их взгляд на то, что происходит вокруг. Все нарушения, выявленные в ходе проверок, передаются региональным отделением ОНФ в контролирующие органы, которые впоследствии их устраняют.

Так, например, в ходе мониторинга технического состояния ФАПов было проверено 92 сельских поселения и результаты показали, острую нехватку медицинского персонала, специализированных автомобилей скорой помощи и проводного интернета, большинство фельдшерских пунктов получили неудовлетворительную оценку. По итогам проверок специалисты Минздрава края провели выезды во все учреждения, по всем замечаниям указаны сроки и этапы их устранения. Основной массив нарушений будет устранен в 2018 - 2019 годах. Проверка наполненности сайтов медучреждений показала, что 25 % сайтов не обновляли данные с момента их занесения в 2015 году. Одним из самых «заброшенных» разделов оказался раздел с вакансиями (60%), что странно при том, что в ходе другого мониторинга был выявлен недостаток врачей-кардиологов в поликлиниках Краснодарского края.

«Все мониторинги проходят при активном участии жителей края, именно от них поступают сигналы о нарушениях, которые в дальнейшем мы устраняем совместными усилиями с неравнодушными кубанцами и властью. – комментирует эксперт ОНФ, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, лидер Профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. – Все активисты занимаются мониторингами в свободное время и не получают за свою работу финансового вознаграждения, они делают это потому что хотят создать лучшие условия жизни для себя и своих близких».