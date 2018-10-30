Эксперты Общероссийского народного фронта взяли под контроль процесс расселения жителей Кубани из аварийного жилья

По заданию центрального штаба ОНФ с 27 августа по 10 сентября 2018 года в Краснодарском крае был проведен мониторинг аварийных домов на предмет наличия управляющих компаний и качества содержания данной категории жилья.

Экспертами ОНФ было осмотрено более 30 домов и проведен опрос жильцов на предмет их удовлетворенности работой управляющей компании.

Результаты показали, что в г. Краснодаре за поддержанием состояния всех аварийных домов отвечает ООО «ГУК-Краснодар», к качеству работы которой у жителей квартир возникает ряд вопросов.

«В силу договора управления домом, здание, которое в установленном регламентом порядке признано аварийным и подлежит сносу, УК обязана оказывать услуги жильцам и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту дома в объеме, обеспечивающим нормативные условия для проживания до полного расселения граждан», прокомментировал эксперт ОНФ по Краснодарскому краю Игорь Чуйков.

Помимо этих объектов были выявлены дома, подлежащие сносу, которые находятся на балансе муниципалитета, но не имеют управляющей компании.

По решению центрального штаба ОНФ для привлечения масштабного резонанса и придания информации широкой огласке, 25 октября 2018 года в Краснодар прибыла съёмочная группа 5-го канала. В тот же день совместно с экспертами ОНФ был совершен объезд домов по трём ранее выявленным адресам: ул. Буденного д.143, ул. Таганрогская д.1, находящихся в управлении ГУК, а также ул. Дзержинского д.125/8, у которого управляющей компании нет.

Было отмечено, что состояние аварийных домов неудовлетворительное, но там, где ведет работу УК в рамках минимального перечня услуг (согласно постановлению правительства №290 от 03.04.12) состояние поддерживается. К сожалению, этого нельзя сказать о многоквартирном доме, где нет управляющей компании, и в котором ситуация с жильем уже давно может расцениваться как критическая: плесень на стенах и потолке, расщелины и дыры в полу, сквозняки, пар из подвалов, отвратительный запах. Этот дом фактически брошен на произвол судьбы, с учетом того, что даже при отсутствии управляющей компании он находится в зоне ответственности муниципалитета.

«Найти управляющую компанию для аварийных домов крайне сложно и в свете нового ПП №1090 от 13.09.18 станет практически невозможно, т.к. расширяется перечень грубых нарушений, за которые УК могут лишиться лицензии. Среди таких нарушений – создание угрозы жизни и здоровью граждан, а также их имуществу, что в аварийном доме может произойти в любое время. Ни одной управляющей компании не захочется создавать угрозу своей лицензии и брать на контроль аварийные дома» - пояснил член регионального штаба, модератор направления «Жильё и городская среда» ОНФ Дмитрий Ковтуненко.

Эксперты Общероссийского народного фронта взяли на контроль проблемные дома и в дальнейшем будут контролировать обеспечение выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в благоустроенное жилье или получение выплат возмещения за непригодные для жилья помещения.