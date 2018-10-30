ФСК ЕЭС провела 118 проверок системы борьбы с гололедом на линиях электропередачи на юге страны

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершила проведение 118 пробных плавок гололеда более чем на 50 воздушных линиях электропередачи Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Проверка состояния оборудования до начала холодов позволит успешно бороться с обледенением на проводах и грозотросах в период пиковых зимних нагрузок.

С конца августа на юге проведено 118 пробных плавок гололеда на проводах и грозотросах. 36 из них - на энергообъектах Ростовской области, в том числе на ВЛ, обеспечивающих выдачу мощности в объединенную энергосистему южного региона: 220 кВ «Волгодонская ТЭЦ-2 – Волгодонск», 220 кВ «Цимлянская ГЭС – Шахты», 500 кВ «Ростовская АЭС – Ростовская».

Линии электропередачи южного региона наиболее подвержены гололедообразованию. Высокая влажность, ветер, резкие перепады теплых и холодных температур способствуют интенсивному обледенению проводов и грозотросов.

Проведение тестовых плавок позволяет энергетикам успешно подготовиться и в дальнейшем бороться с гололедообразованием и обеспечивать качественное электроснабжение потребителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в период зимнего максимума нагрузок.