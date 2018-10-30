Канатка нового поколения в горах Сочи

Первая в России канатная дорога нового поколения будет построена в горах Сочи. Она будет создана австрийской компанией Doppelmayr на курорте «Роза Хутор» к зимнему сезону 2019-2020 года. В работах будет задействовано 100 специалистов.

— Новый модельный ряд подъемников D-Line максимально приспособлен как для городских, так и для горно-туристических проектов. В нем усовершенствованы кресла, роликовые балансиры, отцепляемые зажимы, дизайн, а также функционал в целом. Канатные дороги системы D-Line просты в обслуживании и управлении, — пояснил директор филиала компании Doppelmayr в России Максим Синельников.

Кабины новой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной вместимостью – 10 человек, и надежностью, не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума и вибрации. Новая канатка появится на Южном склоне хребта Аибга и протянется до отметки 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Перепад высот составит 600 метров. Протяженность дороги две тысячи метров, она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику «Эдельвейс». Новая канатка станет на курорте «Роза Хутор» 30-й по счету. Ее пропускная способность составит 2,4 тысячи человек в час. Канатные дороги такого типа сейчас строятся в Китае для Зимней Олимпиады 2022 года.

— Мы не в первый раз сотрудничаем с Doppelmayr. Подавляющее большинство подъемников на курорте производства этой компании. Радует факт, что первая в России канатная дорога нового поколения появится именно на «Роза Хутор». Мы сосредоточены на совершенствовании сервиса и имеющейся инфраструктуры, наша главная задача – обеспечить туристам максимальные безопасность и комфорт. Появление еще одной «транспортной артерии» на Южном склоне позволит избежать очередей в период пиковой загрузки и сделает отдых наших гостей еще более удобным, — отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Ирина СИЗОВА